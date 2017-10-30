Не удивляйтесь, если матерый автослесарь найдет в вашей машине «гранату», «гитару» или «телевизор». В любом профессиональном сообществе, в кругу спецов практикуется свой жаргон для внутреннего пользования, в котором посторонний человек, как правило, ничего не понимает.

Так что, «яйца всмятку» бывают не только на завтрак или у футболиста после штрафного удара. Аналогично может звучать приговор автомеханика, который обнаружил в вашей машине поврежденные стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же «тяги» или «линки»). Остается только догадываться с каким именно яйцом ассоциируется сия деталь у автослесарей, но внешне ничего общего с традиционной формой этого предмета у нее нет. Зато стойки продолговатой формы действительно напоминают кости, поэтому второе название подходит им больше — «косточки». Так что имейте в виду — «яйца» и «косточки» для автослесаря одно и то же.

Кроме того, бесполезно искать внешнее сходство датчика выключателя заднего хода или стоп-сигналов (они же — концевики) с лягушкой или мышонком. Что подвигло мастеров назвать механизм именами этих животных, остается загадкой.