Почему у каждой машины должны быть «яйца»

Фото www.rrmobilemechanics.webflow.io
Цитата из форума автолюбителей: «В автосервисе мне сказали, что через 2000 — 3000 км нужно поменять яйца. Иначе они будут бренчать и греметь. Что же такое эти яйца? Просто хочу узнать сколько стоит эта запчасть, а ее научного названия не знаю». Таких вопросов в сети задается множество, и не только про «яйца». В тонкостях профессионального диалекта разбирался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Не удивляйтесь, если матерый автослесарь найдет в вашей машине «гранату», «гитару» или «телевизор». В любом профессиональном сообществе, в кругу спецов практикуется свой жаргон для внутреннего пользования, в котором посторонний человек, как правило, ничего не понимает.

Так что, «яйца всмятку» бывают не только на завтрак или у футболиста после штрафного удара. Аналогично может звучать приговор автомеханика, который обнаружил в вашей машине поврежденные стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же «тяги» или «линки»). Остается только догадываться с каким именно яйцом ассоциируется сия деталь у автослесарей, но внешне ничего общего с традиционной формой этого предмета у нее нет. Зато стойки продолговатой формы действительно напоминают кости, поэтому второе название подходит им больше — «косточки». Так что имейте в виду — «яйца» и «косточки» для автослесаря одно и то же.

Кроме того, бесполезно искать внешнее сходство датчика выключателя заднего хода или стоп-сигналов (они же — концевики) с лягушкой или мышонком. Что подвигло мастеров назвать механизм именами этих животных, остается загадкой.

А вот шарнир равных угловых скоростей или ШРУС действительно смахивает на боевую гранату: узкая нижняя часть в форме цилиндра и утолщение сверху. Используется это «оружие» в системах привода управляемых колес легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних колес.

Также можно понять, почему передняя монтажная панель радиатора в устах автослесарей называется «телевизором». Деталь, поддерживающая радиатор, а в некоторых моделях фары, действительно внешне напоминает экран «зомбоящика». «Поросенком» или «пятаком» спецы величают промежуточный вал вспомогательных механизмов в приводе ГРМ. Круглая часть этой детали действительно похожа на свиной пятачок. А еще на днище машины живет «колдун», который чудесным образом повышает эффективность тормозной системы, перераспределяя нагрузку и регулируя давление на задних тормозах. Деталь так и называется — регулятор тормозного усилия.

Не обошлось в автомобильной технике и без музыкальной темы — часть рулевой колонки, где обычно установлены рычаги поворотников, стеклоочистителей, а иногда круиз-контроля, называется «гитарой». Возможно, что для гитаристов переключатели напоминают рычаг тремоло, а может быть из-за сходства с гитарным грифом. Нет нужды объяснять, почему вспомогательная конструкция в ряде механизмов, известное как «сухарное соединение», считается «сухарем». Также понятно, почему генератор в устах иного мастера по-свойски зовется «Геной» или более уважительно — «Геннадием».

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, аксессуары, техническое обслуживание, байки
30 октября 2017
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