11 советов, как превратить обычный гараж в уютную квартиру

Любой счастливый обладатель настоящего гаража, а не парковочного места в подвале дома, помимо автомобиля хранит в нем множество полезных вещей — от старых шин до бабушкиного буфета, «выгнанного» из дома. А бывает, если гараж используется как мастерская, что здесь стоят верстаки и циркулярки. Увы, но нередко все это обилие «лишних» вещей превращает гараж в очень неуютное место, где мужикам даже собраться-поговорить не хочется. Как превратить подобный «склад» в зону комфорта, ничего не выкидывая, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Наши эксперты предлагают счастливым владельцам гаражей несколько полезных вещей для гаража, которые можно сделать своими руками.

Пуфик из шины

Из старых автомобильных покрышек можно сделать стильную мебель, Например, удобный пуфик для гаража или сада. Для этого понадобится покрышка; два листа МДФ толщиной 10 мм — простой и ламинированный; около 70 м сизалевого жгута диаметром 8 мм; 10 шурупов с плоской головкой; прозрачный лак и водостойкий клей.

Сначала выпиливаем лобзиком два круга из листов МДФ — это будет основание (низ) и сиденье (верх). Диаметр верхнего круга — это внутренний диаметр шины плюс 3 см. Нижний круг — из ламинированной МДФ — сделайте чуть больше верхнего. Основание и сиденье нужно зафиксировать щурупами — крутите их прямо в покрышку. Наматывать жгут начинаем снизу, предварительно промазав поверхность клеем. Клей лучше наносить не спеша, кольцо за кольцом, чтобы не успел высыхать. После того, как обмотаете всю покрышку, ее можно покрыть бесцветным лаком — такой пуфик не загниет и на улице. Можно и не лакировать, а просто время от времени обрабатывать белизной. Полный мастер-класс вы найдете здесь.

Стеллаж из досок

Гараж без коробок, канистр и банок — как Боярский без шляпы. Но банки и коробки не должны мешаться под ногами. Если стационарный стеллаж вам не нужен, можно сделать мобильный — из брусков и досок. Выйдет гораздо дешевле магазинного. Но главное — его можно переставлять без сверления стен. Мебель держится сама по себе, крепления не нужны.

Стеллаж на фото имеет размеры 245х210 см. Конструкция довольно проста — четыре стойки из двух брусков (3,2x5x245 см) и трех перемычек, пять задних перекладин (3,2x5x210 см) и пять передних (2,1x2,1x210 см). На перекладинах — полки. Каждый ярус состоит из четырех полок 66x30x1,8 см. Все соединения сделаны при помощи столярного клея и саморезов.

Главная хитрость в том, что «ноги» конструкции примыкают к полу не под прямым углом, а с подрезом в 10 градусов. Благодаря наклону стеллаж «ложится» на стену. Верхняя часть находится ближе к стене, чем нижняя, и опирается при помощи брусков. Чем больше нагрузите стеллаж — тем крепче будет стоять. Полный мастер-класс вы найдете здесь.

Планка с прищепками для ветоши

Знакомая ситуация: заливается телефон, руки — в масле, а вокруг ни одной тряпки! А все потому, что ветошь тоже требует организованного хранения. Чтобы следующий раз не тыкать в смартфон носом, повесьте в удобном месте планку с зажимами для всевозможных тряпок и полотенец.

Сделать ее очень легко. Просто приклейте на столярный клей (или прикрутите на маленькие шурупы) к деревянной рейке прищепки — столько, сколько нужно. После этого конструкцию можно подвесить к стене на шпагат, прикрутить или приклеить. Выбирайте прищепки с некрепким зажимом — тогда можно будет легко выдернуть тряпку, и не пачкать саму прищепку — если руки грязные.

Табурет из ящика для бутылок

Конечно, бутылки в гараже — это нонсенс. Но если уж они там оказались, то рядом может найтись и пластиковый ящик для них. А это уже не только ценная тара для олиф и прочих жидкостей, но и половина табурета. Осталось лишь сделать сиденье.

Для этого вырезаем из фанеры крышку по внешнему периметру ящика — так, чтобы сиденье не проваливалось. Отпиливаем два бруска примерно 3х3 см по внутренней ширине ящика, прикручиваем или приклеиваем их к крышке снизу. Таким образом мы зафиксируем сиденье, чтобы оно не двигалось. На крышку кладем поролон и оббиваем клеенкой при помощи степлера. Можно использовать ткань, но мыть такое сиденье будет сложнее.

Если нет пластиковых ящиков, сгодится и деревянный — из-под овощей. Но такой лучше усилить изнутри при помощи брусков, «стянуть» стенки, чтобы не качался. Как дополнительный упор можно вставить две внутренних перегородки из фанеры в виде перекрестия: в каждой до середины выпилить паз по ширине полотна и надеть одну на другую. Полный мастер-класс вы найдете здесь.

Лавка-сундук

Помимо табурета из ящиков можно соорудить и скамью с местом для хранения. Для этого необходимо скрепить несколько ящиков между собой, поставить их на основание, а сверху сделать мягкое откидное сиденье. Основание в примере на фото сделано из фанеры: это цоколь с поперечными перекладинами. В принципе, его можно и не делать — но садиться будет низко.

Такой сундук можно использовать не только в гараже, но и, например, для хранения обуви в прихожей или игрушек в детской. Но ящики придется тщательно обработать шлиф-машиной. Полный мастер-класс вы найдете здесь.

Кресло из бочки

Стильное кресло можно сделать из старой металлической бочки. В нашем примере использован старый пуфик по размеру «тары», но можно использовать любое основание — например, пень подходящей высоты или табурет. Главное, чтобы сверху было круглое мягкое сиденье по внутреннему диаметру бочки.

Для этого вырезаем круг из фанеры или МДФ, обшиваем поролоном и тканью. Второй этап — вырезаем «спинку» болгаркой. Чтобы потом не резаться о края, их нужно закрыть резиновым уплотнителем. Или просто обклеить резиной. Ну, а если сварите изголовье из старых ключей, монтировок и пил, продюсеры «Игры престолов» заплачут от зависти.

Стол из бочки

Если у вас есть еще одна старая бочка — можно сделать и стол. Использовать дно в качестве столешницы не очень удобно — оно маленькое и неровное. Лучше вырезать новую столешницу из фанеры или стекла, примерно в полтора диаметра основания — так иногда делают в барах. И выглядит красиво, и полезная площадь больше.

Если бочка в основании металлическая, в ней стоит вырезать широкое «окно» и дополнить конструкцию одной-двумя полками внутри. Низ и верх при этом разрезать не надо, иначе нарушится устойчивость стола.

Мебель из поддонов

Еще пару лет назад редкие апартаменты в стиле лофт обходились без мебели из деревянных европоддонов (паллет), которые используются для транспортировки товаров. Выглядела такая мебель броско, делалась быстро и стоила копейки. Сегодня эта мода уходит — и пусть, нам же больше достанется.

Поддоны, которые можно купить на строительных рынках от 200 рублей за штуку, — это своего рода конструктор. Из них можно сделать каркас дивана и кровати, стол, кресло, шезлонг, вертикальную клумбу и пр.

Схем много и найти их не проблема. Самые популярные модели — угловой диван, в котором поддоны сбиты в два яруса, и столик из паллеты на больших колесах, со стеклянной столешницей. Перед тем, как собирать «конструктор», поддоны следует отшлифовать и покрыть антисептическим составом, а если мебель будет стоять в сыром месте — еще и водоотталкивающей пропиткой. Лак тоже не повредит.

Полки из ящиков

Из старых деревянных ящиков можно сделать удобные полки, если их перевернуть на бок и подвесить дном к стене с помощью креплений из строительного магазина. А если при этом ставить ящик на ящик в несколько ярусов, получится целый стеллаж. Особенно удобно, что его можно встроить в любую нишу, поскольку ящики допустимо использовать разные, и двигать их как угодно — просветы между ячейками выполняют роль таких же ячеек.

А если еще покрасить ящики в разные цвета, то удастся не только прослыть творческой личностью, но и утилизовать, наконец, остатки краски после ремонта. Стенки и дно ящиков можно поклеить пленкой или куском линолеума, так их удобнее протирать.

Магнитный держатель для инструментов

Магнитный держатель для ножей пригодится не только на кухне: с его помощью можно хранить на стене гаража различные металлические предметы — кисти, ключи, плоскогубцы, сверла и даже маленькие баночки, как на фото.

Это намного удобнее, чем копаться в ящиках. Некоторые умельцы используют магнитную ленту для хранения мелких металлических предметов — например, бит или сверл. Чтобы случайно не укатились.

Хранение в обрезках труб ПВХ

Говорят, нет такой бытовой задачи, которую нельзя было бы решить при помощи пластиковой бутылки. То же самое можно сказать про трубы ПВХ, обрезки которых — волшебный материал в умелых руках. В вертикальном положении это полноценные кашпо (потребуется крышка-заглушка снизу) и стаканы для хранения сверл, кистей, карандашей. Их можно крепить к стене или ставить на стол — по одному или группой.

В горизонтальном положении ПВХ-трубы послужат держателями для отверток и стамесок — просто просверлите в них соответствующие сквозные отверстия. Наконец, отрезки труб разного размера, склеенные по бокам и приставленные к стене, образуют оригинальные «соты» — круглые ячейки для хранения мелочей. Осталось только найти такого количество этих самых труб.

автосервис, технология, ремонт
23 октября 2017
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