11 советов, как превратить обычный гараж в уютную квартиру

Стеллаж на фото имеет размеры 245х210 см. Конструкция довольно проста — четыре стойки из двух брусков (3,2x5x245 см) и трех перемычек, пять задних перекладин (3,2x5x210 см) и пять передних (2,1x2,1x210 см). На перекладинах — полки. Каждый ярус состоит из четырех полок 66x30x1,8 см. Все соединения сделаны при помощи столярного клея и саморезов.
Главная хитрость в том, что «ноги» конструкции примыкают к полу не под прямым углом, а с подрезом в 10 градусов. Благодаря наклону стеллаж «ложится» на стену. Верхняя часть находится ближе к стене, чем нижняя, и опирается при помощи брусков. Чем больше нагрузите стеллаж — тем крепче будет стоять. Полный мастер-класс вы найдете здесь.
Планка с прищепками для ветоши
Знакомая ситуация: заливается телефон, руки — в масле, а вокруг ни одной тряпки! А все потому, что ветошь тоже требует организованного хранения. Чтобы следующий раз не тыкать в смартфон носом, повесьте в удобном месте планку с зажимами для всевозможных тряпок и полотенец.