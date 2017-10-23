11 советов, как превратить обычный гараж в уютную квартиру

Сначала выпиливаем лобзиком два круга из листов МДФ — это будет основание (низ) и сиденье (верх). Диаметр верхнего круга — это внутренний диаметр шины плюс 3 см. Нижний круг — из ламинированной МДФ — сделайте чуть больше верхнего. Основание и сиденье нужно зафиксировать щурупами — крутите их прямо в покрышку. Наматывать жгут начинаем снизу, предварительно промазав поверхность клеем. Клей лучше наносить не спеша, кольцо за кольцом, чтобы не успел высыхать. После того, как обмотаете всю покрышку, ее можно покрыть бесцветным лаком — такой пуфик не загниет и на улице. Можно и не лакировать, а просто время от времени обрабатывать белизной. Полный мастер-класс вы найдете здесь.

Стеллаж из досок

Гараж без коробок, канистр и банок — как Боярский без шляпы. Но банки и коробки не должны мешаться под ногами. Если стационарный стеллаж вам не нужен, можно сделать мобильный — из брусков и досок. Выйдет гораздо дешевле магазинного. Но главное — его можно переставлять без сверления стен. Мебель держится сама по себе, крепления не нужны.