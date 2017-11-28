Sho-Me Combo Slim Signature: ваша лучшая страховка

Фото avtovzglyad.ru
Очевидно, что речь в нашем обзоре пойдет о новом «гибриде», сочетающим функции видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора. К слову, первая версия с обозначением Sho-Me Combo Slim дебютировала на нашем рынке еще в прошлом году и быстро приобрела популярность у автомобилистов. Еще бы, ведь по своим возможностям и качеству исполнения ей тогда фактически не нашлось равных. Так вот, теперь она стала еще круче…
Мирон Горин

Как нетрудно догадаться из названия новинки, хорошо зарекомендовавший себя девайс в довесок ко всему подружился с сигнатурными технологиями. Если кто не в курсе, то под такими технологиями понимается способность устройства анализировать сигналы в определенных диапазонах, различая «опасные» для водителя спидганы и отсекая все ненужные помехи.

Иными словами, Sho-Me Combo Slim Signature не реагирует на датчики автоматического открывания дверей АЗС и супермаркетов, стационарные ретрансляторы и прочие ложные «раздражители», отвлекающие водителя в пути. Впрочем, это не единственное улучшение, которое претерпел популярный «комбайн». Но обо всем по порядку.

Фото avtovzglyad.ru

Описывать внешний вид новинки особого смысла не имеет, ибо по габаритам и форме она в точности повторяет обычный Slim. Откровенно говоря, что-либо дорабатывать и не нужно — дизайн прибора, напоминающего собой цифровую камеру, достаточно оригинален, а пропорции выверены. Аппарат прекрасно вписывается в интерьер любого автомобиля и легко прячется за зеркалом заднего вида.

Эргономичный интерфейс остался прежним, за исключением новой функции «Подпись», как раз-таки отвечающей за работу сигнатурного режима. Реакции сенсора ничуть не хуже, чем в современных смартфонах и планшетах — ни о каких задержках и невнятном отклике при нажатии речи не идет. Дисплей диагональю 3,5 дюйма не лишен ярких красок и, что немаловажно, не бликует на солнце.

Фото avtovzglyad.ru

Кстати сказать, миниатюрные габариты гаджета не в последнюю очередь обязаны применению нового типа радар-детектора без рупорной антенны с цифровой обработкой сигнала. Так называемая патч-антенна, интегрированная в корпус изделия, создана на основе микрополосковых технологий, что принципиально сказывается на ее сверхчувствительных свойствах. Кроме того, как мы помним по модели-предшественнице, тут установлен GPS-информатор, закрепивший за Sho-Me безупречную репутацию.

Теперь гаджет может похвастать и ГЛОНАСС-модулем, что еще больше повысило его эффективность в борьбе со спидганами. И это не просто слова, а реалии нынешнего времени! Не забывайте, что группировка спутников GPS контролируется США, с которыми у нас сейчас непростые отношения. Может быть, поэтому иногда происходят периодические «внезапные» отключения сигналов GPS, длящиеся по несколько дней. Однако подобные «техногенные демарши» уже никак не влияют на функционал «Комбо Слима» — встроенный в него ГЛОНАСС-модуль свои задачи выполняет на «отлично» без какой-либо оглядки на заокеанские причуды!

Фото avtovzglyad.ru

Более того: этот приемник станет дополнительным гарантом вашей невиновности в спорных ситуациях при ДТП, в том числе и на суде. Устройство определяет полицейские ловушки во всех используемых диапазонах, включая лазеры и малошумные радары на расстоянии до 1000 метров.

А в случае с комплексом «Автодория», вычисляющим среднюю скорость потенциального нарушителя, Combo Slim Signature не только оповещает о приближении к «опасной» зоне, но и показывает длину пути, текущую и среднюю скорость движения автомобиля, допустимый скоростной режим, а также километраж. Подробнее о нюансах работы новинки можно узнать из краткого видео-обзора.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается ложных срабатываний, то за время наших испытаний прибор ни разу не вынудил сбросить скорость вхолостую. Мы неоднократно проехались там, где другие радар-детекторы тут же начинали раздражать своим писком, реагируя на сторонние сигналы (в частности, от параболических антенн) — Sho-Me Combo Slim Signature молчал, будто его забыли включить в розетку прикуривателя. Похвально!..

Говоря о функциях видеорегистратора, необходимо отметить появление новейшего процессора Ambarella A12, пришедшего на смену A7. Благодаря свежим «мозгам», дисплей выдает очень качественную и четкую картинку, изображение не «плавает», а сам девайс не греется.

Фото avtovzglyad.ru

Продвинутая матрица OmniVision OV4689 в особом представлении не нуждается. Видео записывается в формате Super HD с разрешением 2304x1296 пикселей и частотой 30 кадров в секунду. Ролики можно сохранять с интервалом в одну, три и пять минут. Угол обзора — 168 градусов, номерные знаки машин даже в непогоду (например, в дождь или снег) без труда просматриваются на расстоянии до 15 метров, в чем эксперты портала «АвтоВзгляд» убедились лично.

Отличное качество изображение и в темное время суток — все же топовый процессор свое дело знает на пять с плюсом. Отдельное спасибо стоит сказать разработчикам за литий-полимерный аккумулятор на 520 мАч. Бесперебойная съемка в автономном режиме придется весьма кстати в случае необходимости запечатлеть что-либо, покинув салон автомобиля.

Фото avtovzglyad.ru

Все настойки, включая режим запрета голосовых подсказок, активацию отдельно взятого диапазона и регулировку уровня яркости экрана, сохраняются в один клик. Надо ли говорить о том, что все это лишь малая часть без обсуждения необходимых и полезных опций, которыми оснащен гибридный Sho-Me Combo Slim Signature…

Имея такой функционал, лучшей страховки от «писем счастья», а также от нечистых на руку сотрудников ГИБДД и прочих дорожных недоразумений сегодня не найти.

видеофиксация, видеорегистратор, антирадар, авария, ДТП, технология, гибриды, ГИБДД
28 ноября 2017
1515
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы