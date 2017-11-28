Sho-Me Combo Slim Signature: ваша лучшая страховка

Как нетрудно догадаться из названия новинки, хорошо зарекомендовавший себя девайс в довесок ко всему подружился с сигнатурными технологиями. Если кто не в курсе, то под такими технологиями понимается способность устройства анализировать сигналы в определенных диапазонах, различая «опасные» для водителя спидганы и отсекая все ненужные помехи.

Иными словами, Sho-Me Combo Slim Signature не реагирует на датчики автоматического открывания дверей АЗС и супермаркетов, стационарные ретрансляторы и прочие ложные «раздражители», отвлекающие водителя в пути. Впрочем, это не единственное улучшение, которое претерпел популярный «комбайн». Но обо всем по порядку.