Смертельно опасные неполадки в автомобиле

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Согласитесь, есть разница между выходом из строя штатной медиасистемы и образованием грыжи в шине. В первом случае вы просто останетесь без радио и навигатора, во втором возникает риск серьезного ДТП с самыми непредсказуемыми последствиями. Какие же технические неисправности в автомобиле можно считать самыми опасными?
Иван Флягин

В первую очередь, следует регулярно следить за состоянием колес, поскольку любой дефект шины может спровоцировать ее разрыв на скорости. Трещины различной глубины чаще всего появляются на изношенной или некачественной резине. Боковые порезы возникают в основном от контакта с бордюрами при поворотах или параллельной парковке. На месте таких повреждений со временем могут вырасти грыжи. Кроме того, выпуклость на шине скорей всего появится от удара колеса о край глубокой ямы либо о твердую кочку. Каждая грыжа имеет структуру «пузыря», который в любой момент имеет шанс неожиданно лопнуть. Обычно это случается при повторном попадании колеса в яму или на кочку, на большой скорости, во время резкого торможения. Причем, даже грыжа небольшого размера может лопнуть во время движения при сравнительно небольших нагрузках.

Несмотря на двухконтурную тормозную систему, которая используется в современных автомобилях, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь увеличивается в два раза. Так что разрыв тормозного канала, недостаток тормозной жидкости, выход из строя главного цилиндра, стертые колодки, неисправный вакуумный усилитель, изношенные сальники или дефект любого другого элемента тормозной системы значительно снижает ее функциональность, а в экстремальной дорожной ситуации это чревато серьезным ДТП.

Любой стук в рулевой рейке при поворотах штурвала — повод для срочной технической диагностики в автосервисе. Причины бывают разные — ослабленные болты, старые опорные втулки, повреждение резинового кожуха, защищающего подвижную часть рулевой рейки от грязи. Все это рано или поздно приведет к нарушению управляемости. Но самое опасное, что может случиться — заклинивание рулевого механизма во время движения.

Еще одна техническая проблема, которая может привести к серьезному ДТП, — выход из строя шаровой опоры. Этот элемент ходовой части соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. В случае его разрыва во время движения колесо выворачивается наружу. Какими последствиями это чревато на оживленной трассе, представить несложно. Главными причинами повреждения шаровых опор считаются повышенные ударные нагрузки на подвеску, выработка смазочного материала и разрушение пыльника. Основным признаком выхода из строя этой детали является стук при проезде ям и кочек на невысокой скорости.

Также неприятности могут возникнуть из-за разрыва топливного канала в подкапотном пространстве: утечка горючего часто приводит к воспламенению. Дополнительным фактором для этого может послужить неисправная электропроводка. В группу риска также стоит включить неисправность световых приборов, стеклоочистителей, а также запущенную коррозию силовых элементов кузова. Все это действительно угрожает жизни и здоровью водителя, пассажиров и других участников движения. Избежать серьезных проблем можно только при условии своевременной диагностики перечисленных систем и узлов автомобиля.

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1 ноября 2017
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