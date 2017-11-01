Смертельно опасные неполадки в автомобиле

В первую очередь, следует регулярно следить за состоянием колес, поскольку любой дефект шины может спровоцировать ее разрыв на скорости. Трещины различной глубины чаще всего появляются на изношенной или некачественной резине. Боковые порезы возникают в основном от контакта с бордюрами при поворотах или параллельной парковке. На месте таких повреждений со временем могут вырасти грыжи. Кроме того, выпуклость на шине скорей всего появится от удара колеса о край глубокой ямы либо о твердую кочку. Каждая грыжа имеет структуру «пузыря», который в любой момент имеет шанс неожиданно лопнуть. Обычно это случается при повторном попадании колеса в яму или на кочку, на большой скорости, во время резкого торможения. Причем, даже грыжа небольшого размера может лопнуть во время движения при сравнительно небольших нагрузках.

Несмотря на двухконтурную тормозную систему, которая используется в современных автомобилях, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь увеличивается в два раза. Так что разрыв тормозного канала, недостаток тормозной жидкости, выход из строя главного цилиндра, стертые колодки, неисправный вакуумный усилитель, изношенные сальники или дефект любого другого элемента тормозной системы значительно снижает ее функциональность, а в экстремальной дорожной ситуации это чревато серьезным ДТП.