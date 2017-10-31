Самые опасные ошибки водителя

Однако ДТП по этой причине совершаются не только при скоростном движении в потоке, но и при повороте направо во время выезда с второстепенной дороги. Водитель начинает движение, повернув голову налево, сосредоточившись на потоке той полосы, куда выезжает. В этот момент машина впереди притормаживает и происходит столкновение. Вывод — контроль дистанции актуален и во время поворотов.

Ну, а настоящий бич российских дорог — сознательное превышение скорости, и это остается причиной большинства аварий, которые совершают и новички, и самые опытные водители. Именно несоблюдение скоростного режима чаще всего влечет за собой потерю управляемости автомобиля, что приводит к заносу, вылету в кювет, выезду на «встречку», столкновениям с другими транспортными средствами, наездам на пешеходов и прочим печальным последствиям. Не секрет: чем выше скорость, тем больше шансов попасть в самое серьезное ДТП.

В заключении нельзя не напомнить еще об одной страшной причине, которая приводит к бедам на дороге. В одном только сентябре из-за водителей, управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения, в нашей стране произошло 926 ДТП, где погибли 127 человек и ранено 1310. Отдельная статистка ГИБДД по авариям с участием тех, у кого выявлены признаки алкогольного опьянения — 1300 ДТП, в которых погибло 138 человек и ранено 1 850 человек. Не пейте за рулем.