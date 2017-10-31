Самые опасные ошибки водителя

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По официальной статистике ГИБДД на территории России в прошедшем сентябре подавляющее большинство аварий произошло по вине водителей: 13 207 ДТП из 15 922 общего количества случаев. Из-за самых распространенных ошибок тех, кто управляет машиной, только за один месяц погибло 1461 человек и пострадало 17 365. В чем же виноваты водители?
Иван Флягин

Все очень просто: три систематические ошибки, которые приводят к серьезным ДТП — это банальная невнимательность, несоблюдение дистанции и превышение скорости. Самое опасное, еогда природная рассеянность умножается на недостаток опыта. Задумался, заговорился, заслушался, отвлекся, и в результате водитель совершает фатальные ошибки: не удостоверился в безопасности маневра; не справился с управлением автомобиля в сложных дорожных условиях; внезапно потерял траекторию движения, выехав на соседнюю или встречную полосу; «догнал» впереди идущую машину; не заметил запрещающего сигнала светофора и т. д.

Главными врагами водителя становится все то, что отвлекает его от дороги во время движения: гаджеты, пассажиры, разговоры, еда, пейзажи,события за бортом. Все это приводит к непоправимым последствиям. Кроме того нередки случаи, когда человек решается на маневр, рассчитывая на роковое «авось проскочу», хотя правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» на наших дорогах уже написано кровью.

В свою очередь, сосредоточенность и собранность водителя при управлении автомобилем позволяет ему прогнозировать дорожную ситуацию, что особенно актуально в сложных погодных условиях. Даже самый опытный водитель не должен забывать: прежде чем совершить любой маневр, нужно до конца убедиться в его безопасности.

Та же рассеянность и невнимательность зачастую приводят к следующей причине, приводящей к ДТП: несоблюдение дистанции. Понятное дело, что жители мегаполиса привыкли в потоке до минимума сокращать расстояние до впереди идущей машины, исключая возможность кому-то из соседей влезть перед собой. Но нельзя забывать пункт 9.10 ПДД, который гласит: «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

Неслучайно ПДД не фиксируют такое расстояние в конкретных единицах измерения, потому что это зависит от дорожных условий, видимости и скорости движения. Дистанция между автомобилями в потоке должна постоянно контролироваться водителем, и в любом случае, чем она больше, тем меньше шансов «догнать» впереди идущую машину.

Однако ДТП по этой причине совершаются не только при скоростном движении в потоке, но и при повороте направо во время выезда с второстепенной дороги. Водитель начинает движение, повернув голову налево, сосредоточившись на потоке той полосы, куда выезжает. В этот момент машина впереди притормаживает и происходит столкновение. Вывод — контроль дистанции актуален и во время поворотов.

Ну, а настоящий бич российских дорог — сознательное превышение скорости, и это остается причиной большинства аварий, которые совершают и новички, и самые опытные водители. Именно несоблюдение скоростного режима чаще всего влечет за собой потерю управляемости автомобиля, что приводит к заносу, вылету в кювет, выезду на «встречку», столкновениям с другими транспортными средствами, наездам на пешеходов и прочим печальным последствиям. Не секрет: чем выше скорость, тем больше шансов попасть в самое серьезное ДТП.

В заключении нельзя не напомнить еще об одной страшной причине, которая приводит к бедам на дороге. В одном только сентябре из-за водителей, управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения, в нашей стране произошло 926 ДТП, где погибли 127 человек и ранено 1310. Отдельная статистка ГИБДД по авариям с участием тех, у кого выявлены признаки алкогольного опьянения — 1300 ДТП, в которых погибло 138 человек и ранено 1 850 человек. Не пейте за рулем.

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31 октября 2017
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