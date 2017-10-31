Самые опасные ошибки водителя

Все очень просто: три систематические ошибки, которые приводят к серьезным ДТП — это банальная невнимательность, несоблюдение дистанции и превышение скорости. Самое опасное, еогда природная рассеянность умножается на недостаток опыта. Задумался, заговорился, заслушался, отвлекся, и в результате водитель совершает фатальные ошибки: не удостоверился в безопасности маневра; не справился с управлением автомобиля в сложных дорожных условиях; внезапно потерял траекторию движения, выехав на соседнюю или встречную полосу; «догнал» впереди идущую машину; не заметил запрещающего сигнала светофора и т. д.
Главными врагами водителя становится все то, что отвлекает его от дороги во время движения: гаджеты, пассажиры, разговоры, еда, пейзажи,события за бортом. Все это приводит к непоправимым последствиям. Кроме того нередки случаи, когда человек решается на маневр, рассчитывая на роковое «авось проскочу», хотя правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» на наших дорогах уже написано кровью.