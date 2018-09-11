УАЗ раскрыл свежие подробности о новом компактном кроссовере

Слухи о появлении небольшого безрамного «паркетника» Ульяновского завода ходят уже не первый год. Да и сам производитель так или иначе заявлял о скором его выходе в свет. Но, видимо, что-то пошло не так, если «отец» УАЗ Вадим Швецов прямолинейно заявил о том, что проект умер, так и не успев родиться.

Маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет! Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом, — цитирует топ-менеджера РИА Новости.

Иными словами, ульяновцы готовят что-то необычное, и по собственным данным портала «АвтоВзгляд», речь идет о «вездеходе» на альтернативных видах топлива. Похоже, именно он предстанет перед публикой в 2022 году вместо обещанного ранее кроссовера UAZ 3170. Если, конечно, планы производителя не поменяются вновь.