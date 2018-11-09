Старт продаж и технические подробности: все о новом Mitsubishi L200

Поклонники и независимые автоэксперты полагали, что внешность обновленный пикап унаследует от флагманского внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, однако стилистическую концепцию — неожиданно для всех — автомобилю передал космического вида минивэн Mitsubishi Xpander.

Острые грани, мускулистые формы и поджарый силуэт, совсем не характерные для пикапов — теперь именно так, дерзко и вызывающе выглядит посвежевший L200. Диоды, глянец, хром, а также новый, едко-оранжевый цвет — отныне все это про большой японский внедорожник.

Интерьер автомобиля преобразился за счет использования более качественных материалов отделки, свежего обрамления приборной панели и дефлекторов системы кондиционирования, а также модной строчки на подлокотниках, центральной и напольной панелях.