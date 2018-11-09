Старт продаж и технические подробности: все о новом Mitsubishi L200

В Бангкоке состоялась премьера нового Mitsubishi L200: несмотря на глобальные изменения, затронувшие не только дизайн, но и техническую начинку, пикап не разменял поколение, а лишь пережил глубокий рестайлинг. Портал «АвтоВзгляд» первым из России познакомился с новинкой.
Да, скептики не зря прочили легендарному внедорожнику новое поколение — Mitsubishi L200 поменялся кардинально, хотя и не изменил текущей, пятой по счету генерации.
Говоря о косметических улучшениях, нельзя не отметить совершенно новые, агрессивного вида бамперы, иного дизайна колесные диски 18-го диаметра и оптику, которая приковывает взгляды даже самых отъявленных японофобов.
Поклонники и независимые автоэксперты полагали, что внешность обновленный пикап унаследует от флагманского внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, однако стилистическую концепцию — неожиданно для всех — автомобилю передал космического вида минивэн Mitsubishi Xpander.
Острые грани, мускулистые формы и поджарый силуэт, совсем не характерные для пикапов — теперь именно так, дерзко и вызывающе выглядит посвежевший L200. Диоды, глянец, хром, а также новый, едко-оранжевый цвет — отныне все это про большой японский внедорожник.
Интерьер автомобиля преобразился за счет использования более качественных материалов отделки, свежего обрамления приборной панели и дефлекторов системы кондиционирования, а также модной строчки на подлокотниках, центральной и напольной панелях.
Как уже было сказано, помимо дизайнерского улучшайзинга, внедорожник претерпел и технический. Прежде всего, речь идет о новых функциях и без того продвинутой системы полного привода Super Select с различными Off-Road режимами: для езды по гористой местности и камням, снегу и грязи, гравию и песку.
В помощь — система предотвращения столкновений, в том числе с пешеходами и при движении задним ходом, функция мониторинга по всему периметру авто и помощник при парковке. Любопытным новшеством стал дисплей Multi Around Monitor, демонстрирующий высококачественную картинку вокруг машины с высоты птичьего полета — благодаря множеству датчиков и видеокамер.
Помимо прочего, обновленный Mitsubishi L200 получил более эффективные тормозные механизмы и амортизаторы, а также новую автоматическую трансмиссию Aisin о шести скоростях. Похожую коробку передач использует его главный соперник — Toyota Hilux. Правда, с другим передаточнынм числом. Двигатель прежний — производительный и экономичный дизель объемом 2,4 литра.
Автомобиль встал на конвейер тайского завода Лаем Чабанг, являющегося одним из крупнейших по мощности предприятий марки. Ежегодный объем выпуска пикапов — 184 000 экземпляров, а всего площадка, изготавливающая пять моделей, включая Pajero Sport и пару легковушек, производит без малого 500 000 машин в год. К слову, завод поставляет автомобили в 150 различных стран мира.
- Новый L200 является для нас важнейшей стратегической моделью, в том числе и для роста компании. Пикап расширит представление о выносливости, надежности и комфорте, которые Mitsubishi совершенствует в течение 40 лет с момента запуска этой модели, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» премьеру новинки генеральный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко.
В продажу на мировом рынке обновленный Mitsubishi L200 поступит 17 ноября. До конца года компания планирует реализовать не менее 180 000 пикапов. Вот только Россия не в счет — автомобиль доберется до нас не раньше следующего года.