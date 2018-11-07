Volkswagen представил новый пикап Tarok на базе Tiguan

Концептуальный пикап Volkswagen Tarok дебютировал на автосалоне в бразильском Сан-Паулу. Немецкий производитель рассекретил технические подробности новинки, и уже есть предварительная информация, когда модель поступит в продажу.
Предсерийный Volkswagen Tarok, в основу которого заложено модифицированное шасси от Tiguan Allspace, заряжен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Силовая установка, способная работать как на чистом этаноле, так и бензоэтанольной смеси, укомплектована шестиступенчатым «автоматом».
Что касается серийного Tarok, то по предварительной информации его оснастят 150-сильным 2,0-литровым дизелем. Пятиметровый пикап с независимой подвеской и несущим кузовом оборудован системой для перевозки длинномеров. С помощью откидной панели в нижней части задней стенки кабины можно существенно увеличить площадь погрузки. Грузоподъемность VW Tarok составляет около одной тонны.
Представители Volkswagen утверждают, что серийная версия мало чем будет отличаться от прототипа. Кроме того, немецкий производитель не исключает, что после выхода нового пикапа на бразильский рынок, он поступит в продажу в другие страны по всему миру.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Volkswagen приступила к разработке совершенно нового компактного кроссовера, который поборется за внимание покупателей с такими моделями, как Honda HR-V и Toyota C-HR. Но продаваться он будет, скорее всего, исключительно в Соединенных Штатах.