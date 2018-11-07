Volkswagen представил новый пикап Tarok на базе Tiguan

Предсерийный Volkswagen Tarok, в основу которого заложено модифицированное шасси от Tiguan Allspace, заряжен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Силовая установка, способная работать как на чистом этаноле, так и бензоэтанольной смеси, укомплектована шестиступенчатым «автоматом».

Что касается серийного Tarok, то по предварительной информации его оснастят 150-сильным 2,0-литровым дизелем. Пятиметровый пикап с независимой подвеской и несущим кузовом оборудован системой для перевозки длинномеров. С помощью откидной панели в нижней части задней стенки кабины можно существенно увеличить площадь погрузки. Грузоподъемность VW Tarok составляет около одной тонны.