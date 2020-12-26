RS-инъекция: первое знакомство с «заряженными» новинками от Audi

Фото: АвтоВзгляд
Под занавес года компания Audi открыла в России прием заказов на самые мощные и шустрые модификации своих «гражданских» моделей: универсал RS 6 Avant, лифтбэк RS 7 Sportback и кроссовер RS Q8. Портал «АвтоВзгляд» не упустил возможность познакомиться с «горячими» ингольштадтскими новинками в числе первых. Чем они покорят искушенного водителя, вы узнаете из нашего обзора.

Впрочем, не совсем корректно называть прибывшие в Россию модели с шильдиками RS новинками, ведь их представили публике еще в 2019-м. Первым — полтора года назад — дебютировал универсал RS 6 Avant. Опознать «гоночный сарай» можно по особой RS-системе выпуска, спойлеру на кромке крыши, иным бамперам, а также более агрессивной «морде» с увеличенными воздухозаборниками и радиаторной решеткой с минимальным количеством хрома.

Audi RS 6 Avant вооружили четырехлитровой V-образной «восьмеркой» TFSI с двойным турбонаддувом и технологией «мягкого» гибрида. Мощность агрегата достигает 600 л. с., а максимальный крутящий момент — 800 Нм. До первой сотни универсал разгоняется всего за 3,6 секунды, до второй — за 12 сек. На 250 км/ч срабатывает электронный ограничитель скорости. Однако если машину дооснастить динамическим пакетом RS, то лимит можно сдвинуть до 280 км/ч, а с пакетом RSplus — до 305 км/ч.

  • Фото: АвтоВзгляд

Следом за Audi RS 6 Avant публике явили дерзкий лифтбэк RS 7 Sportback. Ему по аналогии с братом-универсалом достался спортивный «костюмчик» с безрамочной черной решеткой радиатора, более крупными воздухозаборниками, чуть выступающими колесными арками. В качестве опции предлагаются огромные 22-колесные диски эксклюзивного дизайна с пятью спицами, а также карбон-керамические тормоза с синими суппортами.

Что касается техники, то под капотом RS 7 Sportback — все тот же 4.0 TFSI. И, что интересно, все те же 3,6 секунд до первой сотни и 250 км/ч максимальной скорости, ограниченные электроникой в классическом исполнении авто (без пакетов). К слову, опционально и для «шестерки», и для «семерки» можно заказать спортивную подвеску RS sport suspension plus с функцией регулирования жесткости амортизаторов для улучшения динамики и устойчивости в поворотах.

Привезли ингольштадтцы в Россию и «горячий» RS Q8, мировая премьера которого состоялась в ноябре 2019-го. Его отличают овальные патрубки выхлопа, аэродинамический спойлер, накладки и расширители порогов, глянцевые вставки диффузоров с планками из карбона, RS-бамперы и затемненная радиаторная решетка.

Audi RS Q8 приводится в движение, опять же, четырехлитровым V8 TFSI в 600 сил. Разница лишь в том, что кроссовер массой более 2,3 тонны этот мотор разгоняет до первой сотни чуточку медленнее — не за 3,6 сек, а за 3,8.

Как мы уже сказали, заказы на все три новинки избранные дилеры Audi уже принимают. При этом полные прайс-листы и даты появления автомобилей в шоу-румах российское представительство марки не раскрывает. По предварительным данным, первые «живые» машины приедут в Россию в первом квартале наступающего года. Вероятно, тогда же станут известны и цены.

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27 декабря 2020
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