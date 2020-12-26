RS-инъекция: первое знакомство с «заряженными» новинками от Audi

Впрочем, не совсем корректно называть прибывшие в Россию модели с шильдиками RS новинками, ведь их представили публике еще в 2019-м. Первым — полтора года назад — дебютировал универсал RS 6 Avant. Опознать «гоночный сарай» можно по особой RS-системе выпуска, спойлеру на кромке крыши, иным бамперам, а также более агрессивной «морде» с увеличенными воздухозаборниками и радиаторной решеткой с минимальным количеством хрома.

Audi RS 6 Avant вооружили четырехлитровой V-образной «восьмеркой» TFSI с двойным турбонаддувом и технологией «мягкого» гибрида. Мощность агрегата достигает 600 л. с., а максимальный крутящий момент — 800 Нм. До первой сотни универсал разгоняется всего за 3,6 секунды, до второй — за 12 сек. На 250 км/ч срабатывает электронный ограничитель скорости. Однако если машину дооснастить динамическим пакетом RS, то лимит можно сдвинуть до 280 км/ч, а с пакетом RSplus — до 305 км/ч.