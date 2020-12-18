Вкусно, но чего-то не хватает: тест-драйв обновленного Audi A4

Внешность Audi A4 — творение рук нового шеф-дизайнера «колец» Марка Лихте. Не сказать, чтобы автомобиль, вышедший из-под пера Вальтера да Сильвы, меня чем-то не устраивал, но свежий стиль очень тонко намекает на прошлое. И это не может не радовать — прослеживается дань традициям и истории бренда.

Сильно перелопачивать внешность «четверки» Лихте не стал. Но обратите внимание на поясную линию, которая берет начало у передней фары. Раньше она непрерывно проходила через всю боковину. Сейчас же обрывается на крыле. Снова появляется на уровне дверных ручек. А потом возникает на заднем крыле, на том же уровне, что и начиналась. Этот дизайнерский ход переносит нас в 80-е — в мир Audi quattro, когда крылья имели схожую выштамповку, что придавало стремительности дизайну моделей.

Решетка радиатора также слегка обновилась, получив более точеные грани и наполнения в версиях S Line в виде сот. А новые светодиодные фары положены седану даже в базовых комплектациях, которые, как принято в премиальном сегменте, за доплату можно заменить на более продвинутые матричные.

Помимо более гламурных материалов отделки, основное приобретение интерьера — новый экран мультимедийной системы MMI. Теперь это не 8,3 дюйма, а все 10,1. То, что он огромен — удобно. А вот то, что, как это нынче модно, торчит из передней панели — не очень. Все-таки утопленные в нее экраны выглядят более лаконично. Впрочем, этому есть логичное объяснение. Все дело в том, что экраны с каждым поколением автомобилей растут. А потому так просто их уже не впихнуть в панель. Вот и приходится выходить за ее рамки, объясняя это какой-нибудь «парящей» концепцией.