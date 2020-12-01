Почему зимой двигатель часто начинает дергаться, а обороты «плавать»

Переходный период от дождей к снегу всегда сложно давался «железному коню»: электрика «болеет», ремни свистят, подвеска скрипит. Пережить бы «эти дни» да ехать дальше, только вот ехать не получается. Вместо резвости и драйва — рывки да подергивания. Нажимаешь на газ, а машина то ли тормозит, то ли глохнет. Какой из узлов отправился «на радугу» и сколько это стоит? Что за «витамины» пропишут на СТО? Или сразу же отправят на «хирургию»?

Первым в очереди на проверку, конечно, стоит датчик холостого хода, ведь обороты плавают даже в тот момент, когда коробка находится в паркинге или нейтрали. Но там много ума не надо: почистили, просушили да на место поставили. Да пусть даже заменили — проблема-то на месте, никуда не ушла. Значит, рано выбрасывать старый датчик, не он виновник «торжества». Надо копать глубже.

Многие автовладельцы связывают подобное поведение авто с износом бензонасоса или забитой топливной магистралью: мол, давление уже не то, вот и хандрит движок. Работает на обедненной смеси. Но и тут есть простая диагностика: достаточно выкрутить свечку, чтобы понять состояние топливного «коктейля». Такой обследование можно не то, что в гараже — у подъезда провести, даже руки не испачкав.

В трех случаях из четырех схожие симптомы являются следствием забитой топливной заслонки. Помните старину карбюратора и танцы с бубном для его очистки? Времена меняются, заслуженные узлы и агрегаты уходят на покой, наполняя музейные полки, а проблемы остаются прежними. Какой качественный и дорогой бензин ни заливай, а заслонка все равно будет требовать внимания.