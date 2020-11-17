Почему некоторые машины чадят белым дымом

Белый дым, а, точнее, пар из выхлопной трубы не означает каких-либо проблем с машиной, если вы только что завели автомобиль после длительной стоянки. Дело в том, что за ночь в выхлопной системе конденсируется влага и при нагреве она начинает испаряться. Однако если на улице мороз, белый пар будет виден и на хорошо прогретом двигателе. И чем холоднее на улице, тем более плотным он получается. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

В теплое время года ситуация иная, потому различить поломку легче. Если при прогретом двигателе из выхлопной трубы выходит густой белый дым, скорее всего, это связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Среди самых распространенных причин: прогорание прокладки головки блока цилиндров, трещины в гильзе или головке блока.