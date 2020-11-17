Почему некоторые машины чадят белым дымом

Белый дым, а, точнее, пар из выхлопной трубы не означает каких-либо проблем с машиной, если вы только что завели автомобиль после длительной стоянки. Дело в том, что за ночь в выхлопной системе конденсируется влага и при нагреве она начинает испаряться. Однако если на улице мороз, белый пар будет виден и на хорошо прогретом двигателе. И чем холоднее на улице, тем более плотным он получается. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
В теплое время года ситуация иная, потому различить поломку легче. Если при прогретом двигателе из выхлопной трубы выходит густой белый дым, скорее всего, это связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Среди самых распространенных причин: прогорание прокладки головки блока цилиндров, трещины в гильзе или головке блока.
Густой дым может говорить и о неполном сгорании топливовоздушной смеси, которое возникает из-за снижения компрессии в цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьируется от светлого до черного. В нашем случае, если цвет выхлопа белый, значит смесь слишком бедная (переизбыток воздуха). Виновником может быть как неисправная топливная аппаратура, так и потеря герметичности системы впуска.
Сизый оттенок выхлопных газов расскажет, что в камеры сгорания попадает масло. Смазка может проникать туда по многим причинам. Например, из-за износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы, до усталости маслосъемных колпачков. Последнее проявляет себя очень специфично: при пуске мотора на холодную идет большой выброс белого дыма, а потом он полностью исчезает.
Дело в том, что за ночь масло просачивается через изношенные маслосъемные колпачки в цилиндры. А после запуска двигателя оно быстро сгорает. Ну а когда мотор работает, смазка проникает в очень небольших объемах, вот дыма и не видно.