Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники

Кто «дворники» от стекла не отдирал — тот в России не жил. Ледяной дождь и перепады температур, которые случаются через день шесть месяцев в году, заставляют поднимать «поводки» вверх, словно намекая «преступным элементам» немедленно оставить автомобиль без щеток. Альтернатива — целый танец с бубном утром, в надежде разделить стекло и резинки. Удается этот трюк не всем и не всегда, поэтому дворники зимой всегда «в цене».

Производители автомобилей проблему решили, оснастив новые модели стеклами с подогревами или хотя бы зоной обогревов самих «дворников», но где мы, а где новые машины? Поэтому решать проблему приходится своими руками, потому что главное правило россиянина звучит так: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Чем только не мазали стекла и резинки дворников, во что только не заворачивали. А воз и ныне там, ведь любая подобная процедура требует регулярного повторения, а вот с периодичностью у нас всегда были проблемы. Другими словами, один раз забыл — обязательно пройдет ледяной дождь, который превратит стекло и дворники в единую глыбу. И все по-новому.