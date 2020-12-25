Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники

Кто «дворники» от стекла не отдирал — тот в России не жил. Ледяной дождь и перепады температур, которые случаются через день шесть месяцев в году, заставляют поднимать «поводки» вверх, словно намекая «преступным элементам» немедленно оставить автомобиль без щеток. Альтернатива — целый танец с бубном утром, в надежде разделить стекло и резинки. Удается этот трюк не всем и не всегда, поэтому дворники зимой всегда «в цене».
Производители автомобилей проблему решили, оснастив новые модели стеклами с подогревами или хотя бы зоной обогревов самих «дворников», но где мы, а где новые машины? Поэтому решать проблему приходится своими руками, потому что главное правило россиянина звучит так: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Чем только не мазали стекла и резинки дворников, во что только не заворачивали. А воз и ныне там, ведь любая подобная процедура требует регулярного повторения, а вот с периодичностью у нас всегда были проблемы. Другими словами, один раз забыл — обязательно пройдет ледяной дождь, который превратит стекло и дворники в единую глыбу. И все по-новому.
Однако решение все же есть, хотя и выглядит оно несколько сложнее, чем обычно пишут в сети. Водители давно заметили, что силиконовая смазка способна эту невзгоду решить, пусть и на весьма ограниченном промежутке времени. Проще говоря, только на пару дней, а после она смывается. «Изюминка» кроется в том, что для обработки обычно используется силиконовый спрей, который в изобилии продается в магазинах автозапчастей. Быстро, удобно, почти без толку.
Для долгосрочной обработки всех резиновых уплотнителей, прокладок и прочих деталей, в том числе «дворников», нужно не «брызгалкой опылять», а наносить более концентрированный состав, который называется силиконовое масло ПМС-200 и продается за 60 рублей в характерной «аптечной» таре с пипеткой. Им нужно обработать рабочее полотно, тем самым на неделю сберегая его от обмерзания и примерзания, а также все сочленения самой конструкции. Одного флакона хватает на месяц.
Советское изобретение, которое отметит вековой юбилей в обед, оказалось забыто и глубоко погребено под современными составами с яркими этикетками. Силиконовое масло ПМС-200 способно, помимо щеток стеклоочистителя, сохранить эластичность и целостность дверных уплотнителей, продлить жизнь пыльников и других резинок. Да чего уж там: им можно даже резину чернить — стоит-то баночка всего 60 обесценивающихся рублей.