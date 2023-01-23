Зачем Toyota наладила поставки запчастей в РФ, если возвращаться не собирается

Не знаешь с чего начать — начинай с начала. Итак, в чем состоят основные проблемы российской автомобильной индустрии? Вроде бы понятно, что вовсе не в нехватке механических противоугонных устройств или высокоэффективных полиролей для кузова. Двадцать лет мы встраивались в глобальный рынок, пытались найти свое место в международной системе разделения труда. Наконец, мы его нашли. Точнее, нам его указали, и не по нашему, а по их разумению.
Место в пищевой цепочке
На долгом и тернистом пути к консенсусу не обошлось без показательных уроков на тему сверчка и шестка — самым запоминающимся и ярким был отказ General Motors продать свое подразделение Opel консорциуму Magna и Сбербанка под идиотским предлогом стратегической важности этого бренда для GM. На самом деле западные правительства просто не хотели предоставлять России доступ к передовым технологиям и своим патентам.
Руководители нашей автомобильной отрасли быстро смирились и заняли отведенное нам место безропотных покупателей. Ну в крайнем случае — отверточных сборщиков, привинчивателей бамперов и надувателей шин. Как это там? «Мои макаки в сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики».
В таком качестве мы, благодаря нашим эффективным менеджерам, и завершили сотрудничество с Западом. После того, как мировые бренды, повинуясь животворящему пинку из-за океана, ломанулись кто куда с одной девятой земной суши (по последним данным именно такой размер у России), наш автопром остался у разбитого корыта, да еще порядком подгнившего из-за всеобъемлющего очковтирательства.
Так чего же нам не хватает, чтобы спокойно продолжать работать и выпускать отечественные машины без помощи всяких там злокозненных иностранцев? Того же, чего и до наступления эпохи торжества капитализма. Передовых технологий и развитой микроэлектроники. Да-да, наши микрокалькуляторы по-прежнему самые большие в мире.
Как кинуть поклонников
Вернемся к Toyota, которая отважно и бескомпромиссно закрыла минувшей осенью свой завод в Шушарах, а задолго до этого, весной, остановила производство и прекратила ввоз запасных частей для сервисной поддержки российских владельцев своих машин. Говоря простым языком — кинула своих почитателей, готовых, между прочим, порвать на мелкие клочки любого, защищая от наветов и наездов любимый бренд.
Летом проснулся от летаргического сна Роспотребнадзор, подавший на «Тойота Мотор» в суд из-за нарушения прав потребителей. Бодяга с разбирательством тянется до сих пор с непредсказуемым результатом. За это время дилеры худо-бедно своими силами наладили поставки необходимых для проведения гарантийных и не очень ремонтов из-за бугра по обходным каналам, благо правительство разрешило параллельный импорт. Правда, цены по сравнению с 2021 годом увеличились примерно на 50–130%, а средний чек — на 20–50%, как рассказал «Российской газете» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Возобновление поставок
И тут — радость-то какая! — Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию и даже продемонстрировала в подтверждение таможенные декларации. Нет, ни о каком возобновлении производства речи априори быть не может — самураи боятся американских санкций как огня. Только ввоз комплектующих, причем наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации, ибо такой отмазки, как «нарушение логистических цепочек» никто не отменял.
Более того, речь в принципе идет только о неподсанкционных деталях. Интересно, а в чем тут подвиг? И раньше Штаты, собственно, не запрещали то, что не попадало под санкции. А вот самого необходимого — электроники — как не было, так и не будет. Ах, «Тойота Мотор», кроме всего прочего, милостиво разрешила параллельный импорт? Так нам, по большому счету, плевать на их разрешение, поскольку мы имеем на то одобрение президента России.
Так по какому поводу банкет и фейерверки, спрашивается?