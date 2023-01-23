Зачем Toyota наладила поставки запчастей в РФ, если возвращаться не собирается

Не знаешь с чего начать — начинай с начала. Итак, в чем состоят основные проблемы российской автомобильной индустрии? Вроде бы понятно, что вовсе не в нехватке механических противоугонных устройств или высокоэффективных полиролей для кузова. Двадцать лет мы встраивались в глобальный рынок, пытались найти свое место в международной системе разделения труда. Наконец, мы его нашли. Точнее, нам его указали, и не по нашему, а по их разумению.

Место в пищевой цепочке

На долгом и тернистом пути к консенсусу не обошлось без показательных уроков на тему сверчка и шестка — самым запоминающимся и ярким был отказ General Motors продать свое подразделение Opel консорциуму Magna и Сбербанка под идиотским предлогом стратегической важности этого бренда для GM. На самом деле западные правительства просто не хотели предоставлять России доступ к передовым технологиям и своим патентам.

Руководители нашей автомобильной отрасли быстро смирились и заняли отведенное нам место безропотных покупателей. Ну в крайнем случае — отверточных сборщиков, привинчивателей бамперов и надувателей шин. Как это там? «Мои макаки в сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики».