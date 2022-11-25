В Россию привезли полный аналог кроссовера Renault Duster новейшего поколения

фото Renault
Российские автодилеры не успели толком распродать машины, оставшиеся на их складах поле уходе Renault, как в нашу страну поехали ввезенные по «серым» схемам новейшие французские модели. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на российском авторынке Dacia Duster — полный аналог кроссовера Renault Duster последнего поколения.
Максим Строкер

Dacia Duster свободно продается в автосалонах в двух комплектациях по ценам 2—2,8 млн. рублей. В России представлены только дизельные версии — со 115-сильным 1,5-литровым агрегатом под капотом. Привод — передний либо полный. У обеих — безальтернативная 6-ступенчатая «механика». Впрочем, дизельному Duster «автомат» не полагается даже на рынке Румынии. В минимальной комплектации кроссовер оснащен восемью подушками безопасности, «кондеем», простенькой мультимедийкой и такой «неслыханной роскошью» как электроподогрев сидений.

Заметим, что представленный у нас моноприводный дизельный Duster продается в Европе (в пересчете на отечественную валюту) за 1,25 млн. рублей. Чтобы ввезти его в Россию, на российской таможне импортеру пришлось оставить более 625 000 ₽! А еще потребовалось оформить на него документ под названием СБКТС — за 50 000—100 000 «деревянных». «Топовый» Dacia Duster, оказавшийся в салоне российского автодилера, «за бугром» стоит 1,5 млн. рублей. Но отечественная таможня содрала за его ввоз без малого 700 000…

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25 ноября 2022
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