В России предлагают ввести ежемесячные платежи по ОСАГО

Например, у автовладельца маленький стаж вождения, но несколько ДТП за спиной. В этом случае он должен разом заплатить весьма значительную сумму, которой может просто не быть на руках. Поэтому такой человек вынужден пойти, например, в банк и взять потребительский кредит на приобретение полиса.

- Для подобных водителей было бы комфортно не сразу выплачивать полную стоимость ОСАГО, а ежемесячно вносить, например, по пятьсот — тысяче рублей. Это вполне удобный механизм платежа, который соответствует финансовому ритму множества людей, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Ольга Жильцова, доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ.

При этом эксперт призывает не паниковать: обсуждение этой идеи вовсе не означают, что «автогражданка» подорожает настолько, что водители не смогут позволить себе купить полис, заплатив сразу полную сумму. Статистика ясно показывает, что уже более трех лет, несмотря на кризисные волны, стоимость полисов сохраняется на стабильном уровне около 6000 рублей.

Пока оформление полисов в рассрочку — это лишь замысел, который обсуждается внутри страхового сообщества. Но, скорее всего, в ближайшем будущем Российский союз автостраховщиков захочет реализовать его.

Между тем, россияне, ездившие без ОСАГО, вдруг начали оформлять полисы. На фоне кризиса автозапчастей водители стали осознавать, что, став виновником ДТП, они не смогут покрыть убыток пострадавшего и вдобавок отремонтировать собственное авто.