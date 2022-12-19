Geely готовит к запуску новейший семиместный кроссовер

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На китайском рынке стартовали продажи новой версии кроссовера Geely Haoyue c приставкой L, предполагающей наличие семи мест в салоне. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», новинка может появиться и в России. Правда, совсем под другим названием.
Лика Затворная

Автомобиль получил брутальный облик, турбированный мотор о 218 «жеребцах», а также солидный набор продвинутой электроники. Примечательно, что интерьер получился весьма аскетичным, что было сделано исключительно для эргономики.

Кроссовер с габаритами 4860х1910х1770 мм и с колесной базой, равной 2825 мм, обзавелся полностью независимой подвеской, а в купе с 2-литровым агрегатом от Volvo трудится семиступенчатый «преселектив» о паре «мокрых» сцеплений. Не исключается, что в обозримом будущем переднеприводный SUV получит вариацию 4х4.

Кстати сказать, окно параллельного импорта уже позволило некоторым российским дилерам начать принимать заказы на семиместную новинку. Но если в Китае в пересчете на наши деньги за нее просят немногим больше 1 200 000 рублей, то у нас «проходимец» обойдется без малого в 3 200 000 «деревянных».

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19 декабря 2022
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