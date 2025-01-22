Новая эпоха ДВС: почему Трамп вышел из парижского соглашения по климату

Дональд Трамп в первый же свой день у руля США наштамповал десятки законодательных постановлений, многие из которых отменяют тот или иной закон его предшественника. Одно из — выход из Парижского соглашения по климату, которое обязывало страны, его подписавшие, снижать выбросы парниковых газов. Эпоха ДВС возвращается? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Мистер Трамп — человек-шоу, устроивший из своей предвыборной кампании, завершившейся инаугурацией на пост президента США, яркое представление. И получив официальный доступ в Овальный кабинет, Дональд тут же начал раскручивать эмоциональную воронку, вызывая острые приступы восторга у своих поклонников: изгнать эмигрантов, создать рабочие места, поднять экономику страны и каждого домохозяйства до невиданных ранее высот.

Одним словом — great again. Среди прочего, был отвергнут и план по снижению выбросов в атмосферу, которое подразумевало Парижское соглашение по климату 2015 года. Которое мистер Трамп уже однажды, вообще-то, отвергал. Итак, дважды в одну реку, как известно, нельзя, но ему это удалось.

Итак, о чем речь: в декабре 2015 году в Париже было сформулировано соглашение в рамках конвенции ООН об изменении климата, в котором прописывались меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Документ был подписан 22 апреля 2016 года. История с самого начала была слабо реализуема, поскольку никаких санкций за невыполнение договора не предусматривалось, а некоторые цифры были взяты откровенно «с потолка».

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Так, Россия должна была достигнуть 70% от выбросов 1990 года к 2030 году, но общее состояние экономики, развал производства и прочие «успехи девяностых» привели к тому, что к 2018 году уровень выбросов парниковых газов нашей страной составлял 52% от уровня 1990 года.

При этом РФ занимала лишь четвертое место по выбросам в мире: Китай, Индия и, конечно, США находились выше. Так что им следовало разобраться и со своими заводами, и с добычей, и с производством, и с автомобилистами, которые обязаны были перестать дымить любой ценой. Эпоха автомобильной экологии вышла на свой пик.

Поднимать производство и создавать рабочие места, соблюдая это соглашение, просто невозможно: и сложно, и долго, и дорого. Так что Трамп, ничтоже сумняшеся, из него снова вышел — в первый свой срок у американского штурвала он это уже проделывал. Теперь, когда экология осталась за бортом, потребность в чудовищном для двигателя и весьма сомнительном для блага природы катализаторе вызывает вопросы. А нужен ли?

Про электромобили вообще вежливо промолчим — их судьба уже предрешена. Тот же Porsche, клявшийся совсем недавно в переходе на электротягу, незаметно для окружающих продлил сроки выпуска Macan с обычным ДВС. Оно и понятно: основной потребитель хочет бензин, а не вот это все. Скоро и весь остальной автомобильный мир подтянется. Кстати, нормы по выбросам у обычных автомобилей в США, самом большом авторынке в мире, будут пересмотрены. Следовательно?..