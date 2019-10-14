Названы лучшие трехрядные кроссоверы и внедорожники 2020 модельного года

Итак, в двадцатку лучших попал Hyundai Palisade — совершенно новый «паркетник», дебютировавший в ноябре 2018 года. В Соединенных Штатах модель оснащается бензиновый 295-сильным бензиновым V6 объемом 3,8 л.
Авто прикатит в нашу страну в 2020 году, заменив покинувший продуктовую линейку Hyundai Grand Santa Fe. Большой Palisade построен на одной платформе с KIA Telluride — еще одной новейшей моделью, токже попавшей в число лучших. Правда, последний к россиянам пока не собирается.
В ТОП-20 заняли свои места кроссовер Chevrolet Traverse и внедорожник Tahoe. Оба «американца» вскоре сменят поколение. Рядом с ним встал Honda Pilot, считающийся одним из самых первых семиместных авто класс SUV.
Volkswagen Teramont, за океаном известный под именем Atlas, тоже оказался в числе лучших. По мнению журналистов, это не самый интересный кроссовер, но у него есть преимущество: диван второго ряда при покупке можно заменить на два персональных кресла.
Subaru Ascent только обещает прописаться в российских шоу-румах. Но произойдет это после того, как в полной мере будет покрыт спрос на автомобиль в США. Явно, в текущем году «японца» ждать не стоит. Да и возможное повышение утильсбора в начале следующего может отодвинуть появление модели в нашей стране.
Mazda CX-9 в Северной Америке, как и у нас, комплектуется 2,5-литровым турбомотором. Кроссовер смог завоевать высшую оценку безопасности IIHS. Премиальный BMW X7 был назван большой семейной ракетой, а также автомобилем, выгодно сочетающим роскошь и производительность.
Также лучшими названы: Volvo XC90, недавно получивший шикарную отделку салона Excellence, Mercedes-Benz GLS с продвинутой мультимедийной системой MBUX и Audi Q7, ставший одним из лучших за свой простой и элегантный дизайн.
Кроме того в двадцатку лидеров попал Land Rover Range Rover и Cadillac Escalade в его длиннобазной версии, удивляющий просторным салоном. Из тех моделей, что россиянам не доступны, в рейтинге оказались Ford Expedition, Dodge Durango, Toyota Highlander Hybrid, Acura MDX, Lincoln Aviator и Lincoln Navigator.