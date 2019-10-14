Названы лучшие трехрядные кроссоверы и внедорожники 2020 модельного года

Фото: Hyundai
Эксперты американского интернет-портала MotorTrend опубликовали список лучших на их взгляд кроссоверов с тремя рядами кресел. Перечень получился длинный — из 20-и пунктов, и большинство из попавших туда машин либо представлены на российском рынке, либо вскоре доберутся до наших дилеров. С них-то портал «АвтоВзгляд» и начнет.

Итак, в двадцатку лучших попал Hyundai Palisade — совершенно новый «паркетник», дебютировавший в ноябре 2018 года. В Соединенных Штатах модель оснащается бензиновый 295-сильным бензиновым V6 объемом 3,8 л.

Авто прикатит в нашу страну в 2020 году, заменив покинувший продуктовую линейку Hyundai Grand Santa Fe. Большой Palisade построен на одной платформе с KIA Telluride — еще одной новейшей моделью, токже попавшей в число лучших. Правда, последний к россиянам пока не собирается.

В ТОП-20 заняли свои места кроссовер Chevrolet Traverse и внедорожник Tahoe. Оба «американца» вскоре сменят поколение. Рядом с ним встал Honda Pilot, считающийся одним из самых первых семиместных авто класс SUV.

На фото Chevrolet Traverse

Volkswagen Teramont, за океаном известный под именем Atlas, тоже оказался в числе лучших. По мнению журналистов, это не самый интересный кроссовер, но у него есть преимущество: диван второго ряда при покупке можно заменить на два персональных кресла.

Subaru Ascent только обещает прописаться в российских шоу-румах. Но произойдет это после того, как в полной мере будет покрыт спрос на автомобиль в США. Явно, в текущем году «японца» ждать не стоит. Да и возможное повышение утильсбора в начале следующего может отодвинуть появление модели в нашей стране.

Mazda CX-9 в Северной Америке, как и у нас, комплектуется 2,5-литровым турбомотором. Кроссовер смог завоевать высшую оценку безопасности IIHS. Премиальный BMW X7 был назван большой семейной ракетой, а также автомобилем, выгодно сочетающим роскошь и производительность.

На фото Mazda CX-9

Также лучшими названы: Volvo XC90, недавно получивший шикарную отделку салона Excellence, Mercedes-Benz GLS с продвинутой мультимедийной системой MBUX и Audi Q7, ставший одним из лучших за свой простой и элегантный дизайн.

Кроме того в двадцатку лидеров попал Land Rover Range Rover и Cadillac Escalade в его длиннобазной версии, удивляющий просторным салоном. Из тех моделей, что россиянам не доступны, в рейтинге оказались Ford Expedition, Dodge Durango, Toyota Highlander Hybrid, Acura MDX, Lincoln Aviator и Lincoln Navigator.

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15 октября 2019
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