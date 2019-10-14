Названы лучшие трехрядные кроссоверы и внедорожники 2020 модельного года

Volkswagen Teramont, за океаном известный под именем Atlas, тоже оказался в числе лучших. По мнению журналистов, это не самый интересный кроссовер, но у него есть преимущество: диван второго ряда при покупке можно заменить на два персональных кресла.

Subaru Ascent только обещает прописаться в российских шоу-румах. Но произойдет это после того, как в полной мере будет покрыт спрос на автомобиль в США. Явно, в текущем году «японца» ждать не стоит. Да и возможное повышение утильсбора в начале следующего может отодвинуть появление модели в нашей стране.

Mazda CX-9 в Северной Америке, как и у нас, комплектуется 2,5-литровым турбомотором. Кроссовер смог завоевать высшую оценку безопасности IIHS. Премиальный BMW X7 был назван большой семейной ракетой, а также автомобилем, выгодно сочетающим роскошь и производительность.