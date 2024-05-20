Обнищали: российские водители перестали покупать кроссоверы

Российский автомобильный рынок в апреле упал, причем достаточно сильно — это факт общеизвестный. Но о том, что больше всего пострадал самый популярный его сегмент, знают пока далеко не все. Портал «АвтоВзгляд» знакомит читателей с новой ситуацией в авторитейле.

Финансовая организация с многообещающим названием «Открытие», входящая в группу ВТБ, время от времени шокирует публику своими исследованиями, лишь косвенно затрагивающими банковскую сферу. Так, под пристальным вниманием экспертов компании постоянно оказывается автомобильный рынок России.

НИКТО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ

На этот раз сенсационным стало заявление банка о падении интереса к самой популярной категории легковых автомобилей, давно и безоговорочно покорившей сердца российских автовладельцев. Речь идет, естественно, о кроссоверах, доля которых в продажах на территории нашей страны за минувшие 17 лет выросла с жалких 16% до невероятных 70%!

Но в юном месяце апреле статистика преподнесла такой сюрприз, который заставил экспертов удивленно приподнять брови. То, что надутый воздухом рынок хоть ненадолго, да рухнет, было в принципе всеми ожидаемо. Слишком рьяно обнаглевшие от безнаказанности производители и дилеры накручивали в последнее время цены на свой ходовой товар.

В ответ на их махинации слишком безалаберно профильные министерства и ведомства подходили к вопросам регулирования в автомобильной отрасли. И слишком медленно при всем этом росли доходы покупателей — если они вообще росли в реальности, а не только в таблицах Росстата.

Фото портала АвтоВзгляд.

Исходя из вышесказанного, падение объемов рынка легковушек в апреле к марту на 6,5% (по другим оценкам — на 7%) не вызвало ни малейшего ажиотажа среди тех, кто к нему так или иначе причастен. Более того, аналитики совершенно спокойно заявляют, что снижение продаж может продолжиться и в мае.

УТРАТА ДОВЕРИЯ

Но вот чего никто не ожидал, так это утраты доверия покупателей бывшими любимцами. По данным экспертов банка «Открытие», продажи автомобилей Li Xiang L7 рухнули на 41%, Voyah Free — на 40%, GAC GS8 — на 39%, а Chery Tiggo 7 Pro — на 31%.

Причиной столь резкого падения реальных объемов реализации они называют перенасыщение рынка дорогим товаром, включение в отчеты за 1 квартал еще не вывезенных со складов машин, а также ряд прочих факторов.

Можно было поспорить с выводами аналитиков, если бы они не сделали предусмотрительно очень важную оговорку. Рынок действительно перенасыщен дорогими авто. Но, увы, только ими. Бюджетный сегмент как был пустым, так и остался таковым.

Кто, положа руку на сердце, может дать дельный совет человеку со средним достатком, возжелавшему купить в наши сложные времена машину? Вероятнее всего, что никто. Электрический Voyah Free за 4 млн. рублей? GAC GS8 примерно за ту же сумму? Вряд ли на такое «выгодное» предложение поведется много желающих. Но и относительно недорогие кроссоверы также становятся все менее привлекательными.

Фото globallookpress.com

Продажи «Москвича 3» просели на 22%, Geely Coolray — на 24%. Проблема и тут упирается исключительно в деньги. Автомобили столичного бренда выпуска 2023 года, продававшиеся со скидками до 690 000 рублей, благополучно закончились. Без дисконта их берут неохотно. Покупателей обновленного Geely Coolray переманил к себе Belgee X50 — тот же «Кулрей» в дорестайлинговой версии, но продаваемый почти на 400 000 дешевле.

В целом, в апреле было реализовано на 11% кроссоверов меньше, чем в марте, что почти в два раза хуже показателей рынка. Прогнозы на дальнейшие периоды делать бессмысленно, однако есть ненулевой шанс, что падение продаж будет продолжаться как в целом по отрасли, так и по конкретному сегменту SUV.