Как поменялись в России цены на новые автомобили в мае

Фото: moneywise.co.uk
Автомобильные продажи в России упали до невероятно низкого уровня, а ценники на новые машины как росли, так и продолжают расти. Так, в первой половине мая 2020 года, как выяснил портал «АвтоВзгляд», свою продукцию переоценили сразу 10 автобрендов.

Сильнейшее падение автомобильных продаж на российском рынке в апреле (-72,4% относительно 2019 года) никак не приостановило волну подорожания новых машин. Некоторые марки, не мелочась, подняли цены на всю продуктовую линейку. Среди них была LADA: российский автогигант увеличил ценники на 5000—18 000 рублей. Кстати, в апреле, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ уже наращивал прайсы почти на все свои модели.

Кроссоверы и внедорожники Jeep стали дороже на 30 000—85 000 рублей. Кроме того, подскочили цены на премиальные паркетники Infiniti: за них отныне придется выложить на 35 000—90 000 больше. Не остались в стороне и компании MINI (прибавка от 40 000 до 100 000 «целковых»), Mitsubishi (плюс 10 000—50 000 рублей) и Renault (рост на 15 000—35 000). Правда, французы задрали ценники только на авто 2020 года выпуска российской сборки.

Фото: drivetribe.com

Некоторые автостроители ограничились увеличением стоимости лишь некоторых моделей. Таким образом подорожали флагманский седан чешского бренда Skoda Superb и кроссовер Kodiaq в старших комплектациях. К их прайсам прикрутили 24 000—38 000 рублей и 40 000—44 000 соответственно. А еще поднялись в цене кроссовер Chery Tiggo 4 (плюс 10 000—40 000 «деревянных») и внедорожник Suzuki Jimny (+₽50 000).

Вразрез с тенденциями пошла компания Nissan. По данным сайта «Цена Авто», в апреле японцы повысили цены на кроссоверы X-Trail, Murano и Terrano, а теперь вернули их к мартовскому уровню.

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18 мая 2020
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