Как поменялись в России цены на новые автомобили в мае

Сильнейшее падение автомобильных продаж на российском рынке в апреле (-72,4% относительно 2019 года) никак не приостановило волну подорожания новых машин. Некоторые марки, не мелочась, подняли цены на всю продуктовую линейку. Среди них была LADA: российский автогигант увеличил ценники на 5000—18 000 рублей. Кстати, в апреле, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ уже наращивал прайсы почти на все свои модели.
Кроссоверы и внедорожники Jeep стали дороже на 30 000—85 000 рублей. Кроме того, подскочили цены на премиальные паркетники Infiniti: за них отныне придется выложить на 35 000—90 000 больше. Не остались в стороне и компании MINI (прибавка от 40 000 до 100 000 «целковых»), Mitsubishi (плюс 10 000—50 000 рублей) и Renault (рост на 15 000—35 000). Правда, французы задрали ценники только на авто 2020 года выпуска российской сборки.
Некоторые автостроители ограничились увеличением стоимости лишь некоторых моделей. Таким образом подорожали флагманский седан чешского бренда Skoda Superb и кроссовер Kodiaq в старших комплектациях. К их прайсам прикрутили 24 000—38 000 рублей и 40 000—44 000 соответственно. А еще поднялись в цене кроссовер Chery Tiggo 4 (плюс 10 000—40 000 «деревянных») и внедорожник Suzuki Jimny (+₽50 000).
Вразрез с тенденциями пошла компания Nissan. По данным сайта «Цена Авто», в апреле японцы повысили цены на кроссоверы X-Trail, Murano и Terrano, а теперь вернули их к мартовскому уровню.