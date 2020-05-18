Как поменялись в России цены на новые автомобили в мае

Сильнейшее падение автомобильных продаж на российском рынке в апреле (-72,4% относительно 2019 года) никак не приостановило волну подорожания новых машин. Некоторые марки, не мелочась, подняли цены на всю продуктовую линейку. Среди них была LADA: российский автогигант увеличил ценники на 5000—18 000 рублей. Кстати, в апреле, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ уже наращивал прайсы почти на все свои модели.

Кроссоверы и внедорожники Jeep стали дороже на 30 000—85 000 рублей. Кроме того, подскочили цены на премиальные паркетники Infiniti: за них отныне придется выложить на 35 000—90 000 больше. Не остались в стороне и компании MINI (прибавка от 40 000 до 100 000 «целковых»), Mitsubishi (плюс 10 000—50 000 рублей) и Renault (рост на 15 000—35 000). Правда, французы задрали ценники только на авто 2020 года выпуска российской сборки.