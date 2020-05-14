В России вновь подорожали некоторые автомобили Renault

Седан Renault Logan и хетчбэк Sandero, включая их cross-версии стали дороже на 15 000 — 20 000 рублей. Отныне «четырехдверка» оценивается в 625 000, а хетч — в 625 000 «целковых».

Кроссовер Renault Kaptur стал дороже на 20 000 — 34 000 рублей. Так что его ценник теперь стартует от 1 000 000.

На более бюджетный Duster придется доложить 27 000. Его сейчас оценивают в 777 000 рублей. Больше остальных пострадали те, кто запланировал покупку купеобразного Renault Arkana, чья цена выросла на 35 000 «деревянных»: его прайс-лист начинается от 1 089 000.

Напомним, что в середине марта уже дорожали те же модели Renault: тогда ценовой скачок был более скромным — от 9000 до 30 000 рублей. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», виной роста ценников стали падение цен на нефть и курса рубля.