В Россию везут Kia K5 с самым мощным мотором

Напомним, что китайская версия модели отличается от европейской модификации. «Четырехдверка» на 75 мм длиннее, а колесная база увеличена на 50 мм. То есть у задних пассажиров больше пространства в ногах.

Что касается силового агрегата, то покупателям предложат самый мощный 2-литровый мотор отдачей 240 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Перечень оснащения довольно богат. Тут есть система контроля полосы движения, круиз-контроль, камера заднего вида, спутниковая навигация, 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и другое оборудование. «Прайс» должен стартовать с отметки 3 403 970 рублей. Впрочем, из-за неопределенности с валютным курсом цена может и измениться.

В конце отметим, что седаны выпускают на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.