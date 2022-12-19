LADA Granta получила новый мотор

Как сообщает паблик Avtograd News в VK, новые старые моторы о 106 «жеребцах» установлены на LADA Granta в комплектациях Club и Quest.

В настоящий момент автомобили тестируют в вазовском инжиниринговом центре для того, чтобы понять, как ведут себя машины с этими двигателями, но без антиблокировочной системы тормозов. Да-да, ABS у модели по-прежнему отсутствует. Хотя и временно. Напомним, что оснащать этой системой свои автомобили волжане планируют с 2023 года. Что ж, будем посмотреть.

Пока же упомянутые версии «Гранты» могут похвастать кондиционером, мультимедийным комплексом, электроусилителем рулевого колеса, функцией подогрева передних кресел и лобового стекла, а также дисками из легкого сплава.