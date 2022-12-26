Россия почти научилась создавать новые автомобили за пятнадцать минут

Директор ставит подпись и назначает своей моделью любой понравившийся автомобиль. Именно так уже «возродились» несколько российских автосборочных площадок. Тоже самое случится с российским заводом Nissan в его превращении в АВТОВАЗ. Будет выбрано несколько китайских предприятий, продукцию которых назовут «Ладами».
Но и это сложный путь, требующий переговоров. Хотя в финале все сведется только к одной подписи, поскольку работать, создавать, производить автомобили никто не собирается. Судя по ценовой разнице между китайским оригиналами и их отечественными аналогами, выгода невелика. Что странно в случае непротивления сторон и обоюдного обожания. Обычно, при полном согласии прибыль гораздо выше.
Однако демонстрация такой финансовой сдержанности говорит о желании не столько заработать, сколько покрасоваться, войти в историю и, если получится, насытить рынок. Что оставляет надежду на расширение модельного ряда и возрождение любых брендов. Для этого достаточно всякий понравившийся автомобиль назначить «Жигулями», «Москвичами» или «Волгой». Но и это не самый решительный сценарий, требующий переговоров и не очень быстрого пути к подписи. Есть более заманчивый вариант.
Пройтись по магазинам, выкупить залежавшиеся авто и по своему усмотрению наклеить на них желаемые логотипы. Пусть обыватель просветлеет лицом, восхитится душой, засияет взором, когда «Жигулями» назовут грузовики, автобусы, автопогрузчики, экскаваторы, не говоря уже о внедорожниках и седанах.
Про то, что совсем скоро первые попавшиеся китайские внедорожники и седаны будут назначены «Жигулями», сообщил директор письменного стола Максим Соколов, почитаемый в роли генерального директора АВТОВАЗа. А если добавить автобусы или самосвалы с соседней площадки конфиската, неликвида или нереализованной техники разорившегося дилера? Закон о параллельном импорте это позволяет. Тут и до назначения в Герои Социалистического Труда недалеко.
У нашей страны автомобильная история не очень обширная и имена закончатся быстро, поэтому возрождение всех скончавшихся брендов произведет лишь кратковременный фурор. Китайцев все равно больше, чем страниц в биографии русской автомобильной промышленности. Поэтому широта модельного рядя неизбежна. Самосвалы «Руссо-Балт», автобусы Пузырева, тягачи Лесснера, лесовозы Яковлева, бетономешалки Лебедева, подъемные краны Фрезе…
Китайцы охотно изготовят любое количество каких угодно логотипов, не интересуясь их дальнейшим использованием и не переживая, что на именитый Liebao наклеят безвестного АМО. Зато отныне на создание нового автомобиля будет уходить не десятилетие, а минут пятнадцать.