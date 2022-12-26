Россия почти научилась создавать новые автомобили за пятнадцать минут

Директор ставит подпись и назначает своей моделью любой понравившийся автомобиль. Именно так уже «возродились» несколько российских автосборочных площадок. Тоже самое случится с российским заводом Nissan в его превращении в АВТОВАЗ. Будет выбрано несколько китайских предприятий, продукцию которых назовут «Ладами».

Но и это сложный путь, требующий переговоров. Хотя в финале все сведется только к одной подписи, поскольку работать, создавать, производить автомобили никто не собирается. Судя по ценовой разнице между китайским оригиналами и их отечественными аналогами, выгода невелика. Что странно в случае непротивления сторон и обоюдного обожания. Обычно, при полном согласии прибыль гораздо выше.

Однако демонстрация такой финансовой сдержанности говорит о желании не столько заработать, сколько покрасоваться, войти в историю и, если получится, насытить рынок. Что оставляет надежду на расширение модельного ряда и возрождение любых брендов. Для этого достаточно всякий понравившийся автомобиль назначить «Жигулями», «Москвичами» или «Волгой». Но и это не самый решительный сценарий, требующий переговоров и не очень быстрого пути к подписи. Есть более заманчивый вариант.