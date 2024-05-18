Уходящая неделя выдалась богатой на громкие автозаводские и авторыночные запуски: «Москвич» перешел на мелкоузловую сборку, АВТОВАЗ возобновил серийное производство долгожданного LADA Largus, Haval открыл продажи компактного кроссовера H3, а VGV представил российской публике себя и своих первых ласточек — паркетники U70 Pro и U75 Plus. Все подробности об этих и других главных автособытиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Важное событие в истории автомобильного завода «Москвич» — столичное предприятие аккурат ко второй годовщине возрождения легендарного бренда перешло на производство машин по полному циклу. Локализованы процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски, контроля качества. И если раньше автомобили собирали из 50 компонентов, то теперь — более чем из 900.

Правда, мелкоузловым методом производят пока только две модели — кроссоверы с индексами 3 и 3е. Лифтбэк «Москвич 6» использует прежнюю схему, и по ней же, вероятнее всего, будут выпускать новый «Москвич 8», который презентовали на днях. Машину впервые показали «вживую», но никаких новых подробностей мы, увы, не узнали. Нужно подождать второго полугодия — тогда флагман встанет на конвейер, и автостроитель раскроет цены.

Насыщенной уходящая неделя стала и для АВТОВАЗа. Отечественный автогигант возобновил серийное производство LADA Largus. Пока в Ижевске выпускают только пятиместные модификации — версия с тремя рядами кресел вернется в линейку осенью. Для пассажирских машин предусмотрено два движка: на 90 и 106 сил. Для коммерческих — только один, младший. Точные сроки начала продаж не называются, хотя автомобили уже отгружают дилерам, а вот цены объявлены.

«Ларгус» вернулся — хорошо! Но плохо, что в то же время подорожали «Гранты» и «Нивы». О грядущем повышении цен АВТОВАЗ предупреждал давно, и свой план он реализовал: автомобили прибавили в стоимости от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Интересно, что базовой версии «Гранты» корректировки прайсов не коснулись. Как не коснулись они и семейства Vesta.

Те же, кто предпочитает кроссоверы, наверняка будут рады узнать, что в России стартовали продажи Haval H3 — уменьшенной копии Dargo. Он доступен в двух модификациях: с мотором на 143 силы и передним приводом и с движком на 177 сил и полным приводом. Коробка передач и в том, и в другом случае — 7-ступенчатый «робот». Цена автомобиля в довольно богатом базовом исполнении — от 2 599 000 рублей.

Чем еще запомнится первая послепраздничная неделя? Российской презентацией нового для нашей страны китайского автобренда VGV. Эта марка выходит на отечественный рынок с двумя кроссоверами — U70 Pro и U75 Plus. За первый дилеры попросят от 2,1 млн. «деревянных», за второй — от 2,7 млн. Старт продаж паркетников, выпускающихся на белорусском заводе «Юнисон», запланирован на середину июня.

Вероятно, примерно тогда же — в июне — в российскую продажу поступит компактный GS3 от GAC. На днях стало известно, что ОТТС на эту модель уже оформлен, а ее премьера должна состояться в начале лета. Что касается силовых агрегатов, то GS3 получит — в лучших традициях китайских производителей — 1,5-литровый турбомотор, семиступенчатый «робот» и передний привод. Но движок отнюдь не дохленький — аж 177 сил!..

А подробнее об этих и других автомобильных новостях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.