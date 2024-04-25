Пекинский автосалон-2024: Mercedes-Benz показал, что такое настоящая роскошь

Стенд главного немецкого автопроизводителя на грандиозном китайском мотор-шоу отличается от соседствующих в первую очередь атмосферой и аудиторией: сурового вида мужчины в возрасте и черных костюмах разглядывают то, что во всем мире считается обязательным элементом высокого статуса — новые модели Mercedes. Поправка на Китай: здесь нет A- или B- классов, так популярных в Европе. В Поднебесной ценят только «тяжелый люкс». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Mercedes-Benz в Китае ценится. Особенно, если на нем стоит значок Maybach. Общий контекст всей проходящей в Пекине автовыставки — электромобили, поэтому особое место на немецком стенде занимает роскошный Maybach EQS 680. Электричество — электричеством, но место на рынке для GLS 600 в том же королевском оснащении и двухцветной раскраски всегда найдется. Собственно, он стоит рядом.

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И к этой парочке просто так не подойти: китайские богачи очень ценят «тяжелый люкс» от Mercedes и не стесняются за него переплачивать. Одни колесные диски, украшенные паттернами бренда, чего стоят! Кстати, привезенные из Германии машины оцениваются в Поднебесной существенно дороже произведенных на местном заводе.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, и поднебесный автопром на германском стенде тоже есть: самый любопытный экземпляр — Mercedes E 350 e L, который собирают на заводе Beijing Benz. Удлиненная версия, которую немцы сделали для Китая, обладает роскошным задним рядом: там действительно много пространства, так что машина сравнима по уровню комфорта заднего сиденья с S-klasse. «На галерке», по умолчанию, три сидушки, но средняя трансформируется в консоль с планшетом, так что машина выглядит еще богаче.

Под капотом — гибридная силовая установка, выдающая, со слов местных СМИ, 217 л.с. и 450 Нм крутящего момента. На «голом» электричестве удлиненная «ешка» способна проехать без малого 70 км. Ну а во главе всего этого благолепия и благополучия — конечно, «гелендваген». Да не простой, а электрический. О нем портал «АвтоВзгляд» рассказал отдельно.