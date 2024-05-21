Автомобили LADA появились на маркетплейсе Wildberries

Российский автогигант активно начал осваивать торговые площадки в онлайн-пространстве. Вслед за выводом моделей LADA на «Мегамаркет» состоялся дебют отечественных машин в ассортименте Wildberries.

Правда, пока их могут купить только жители Волгоградской области

Пока, на старте проекта, приобрести автомобиль LADA смогут только те клиенты маркетплейса, что проживают в Волгоградской области, однако в перспективе география онлайн-продаж расширится. «В наших планах — присутствие в городах-миллионниках и разработка специальных условий приобретения автомобилей LADA на Wildberries», — приводит ТАСС слова вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрия Костромина.

Как отмечают в компании, все представленные в каталоге онлайн-площадки автомобили есть в наличии. Указанная на Wildberries цена является финальной и не подразумевает никаких прочих сборов или приобретения дополнительных услуг и сервисов — договор купли-продажи подписывается в момент передачи машины клиенту.

Напомним, модели семейства LADA Granta, а также внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel уже можно купить на платформе «Мегамаркет». Правда, пока эта возможность есть только у пользователей сервиса в домашней для автопроизводителя Самарской области.