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Дилеры рассказали, как укрепление рубля повлияет на стоимость новых авто

По словам экспертов, мгновенной реакции не будет

Центробанк опустил официальный курс доллара до 94,05 рубля, евро — до 98,01 рубля. Вместе с тем немного подешевел и китайский юань — до 12,77 рубля. Но повлечет ли укрепление нашей валюты снижение цен на новые автомобили? На этот вопрос ответили представители дилерского сообщества.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Дилеры рассказали, как укрепление рубля повлияет на стоимость новых авто

Как сказал в беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, мгновенной реакции ждать не стоит, поскольку «это очень волатильная история, и она всегда растянута по времени». По его мнению, снижение цен на авто может произойти только в том случае, если курс валют опустится не менее чем на 10% и закрепится на таком уровне как минимум на три месяца. Примерно то же говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

— Если рубль изменит свой вес относительно юаня и будет стабилен в течение одного-полутора месяцев, то цены в перспективе следующих 1,5-2 месяцев могут быть пересмотрены производителями в ту или иную сторону. Динамика курса евро по отношению к рублю оказывает быстрое влияние на пересмотр цен в каналах продаж параллельного бизнеса. Там плечо принятия решений короткое, — объясняет Тюктеев.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин также не ожидает скорого снижения цен. По его словам, автомобильный бизнес в принципе не может быстро реагировать на курсовые изменения, поскольку с момента производства до продажи машины проходят месяцы. И сейчас в нашу страну везут авто, которые покупались дилерами еще в конце прошлого года — при стоимости доллара более 100 рублей.

— Курс — важная, но не единственная составляющая цен на новые автомобили. Растут ставки утилизационного сбора, стоимость доставки, хранения, обслуживания кредитов, которые дилеры вынуждены брать, если товар, полученный от производителя, не будет продан в отведенные договором сроки... В итоге подобное укрепление рубля в лучшем случае на какое-то время сдержит рост цен, но к снижению приведет вряд ли, — подытожил эксперт.

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