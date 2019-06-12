Новый Mercedes-Benz и другие автохиты, которые появятся этим летом

Audi Q3

Немцы из Ингольштадта везут к нам второе поколение кроссовера Audi Q3. Так как к премиальным кроссоверам наши люди неравнодушны, предположим, что у машины есть все шансы быть неплохо встреченной покупателями. Новая Audi Q3 подросла в габаритах. Длина кузова теперь 4485 мм (+97 мм по сравнению с предшественником), колесная база — до 2680 мм.

Модель поменяла платформу. Теперь ее собирают на «всефольксвагеновской» «тележке» MQB. В гамме силовых агрегатов три бензиновых и один дизельный мотор, мощностью от 150 до 230 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» S tronic. Скорее всего, нам предложат варианты только с «роботом».