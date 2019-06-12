Новый Mercedes-Benz и другие автохиты, которые появятся этим летом

Обновленный среднеразмерный кроссовер приедет к российским дилерам в середине лета. Нашим покупателям предложат пять силовых агрегатов: три бензиновых и два дизеля. Среди бензиновых есть налоговыгодные моторы, мощностью 197 л. с. и 249 л. с. Тому же, кто не хочет платить государству повышенный налог, но при этом не прочь придавить педаль газа, предложат самый мощный в линейке 510-сильный движок. Мощность дизелей — 194 и 245 л. с.
Кроме внешних изменений, в частности, выполненной в общей стилистике с GLE передней частью, в салоне появится новый руль с тач-падами на спицах. Мы видели подобное решение на флагманском S-классе. Будет и новая мультимедиа с голосовым управлением.
Немцы из Ингольштадта везут к нам второе поколение кроссовера Audi Q3. Так как к премиальным кроссоверам наши люди неравнодушны, предположим, что у машины есть все шансы быть неплохо встреченной покупателями. Новая Audi Q3 подросла в габаритах. Длина кузова теперь 4485 мм (+97 мм по сравнению с предшественником), колесная база — до 2680 мм.
Модель поменяла платформу. Теперь ее собирают на «всефольксвагеновской» «тележке» MQB. В гамме силовых агрегатов три бензиновых и один дизельный мотор, мощностью от 150 до 230 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» S tronic. Скорее всего, нам предложат варианты только с «роботом».
Jeep Gladiator
В гамме моделей Jeep появился пикап, и он скоро появится в России. Речь идет о модели Gladiator, которую показали еще полгода назад на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Грузовичок делит общую платформу с знаменитым внедорожником Wrangler и будет доступен только с двухрядной кабиной. Двигатель всего один — бензиновый 3,6-литровый V6 мощностью 289 л. с. Уж лучше бы предложили дизель.