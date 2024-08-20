Почему железный бампер с выступающей стальной дугой называют кенгурятником

Хромированная дуга перед бампером, которая была обязательным атрибутом любого джипа в 1990-х, ныне вне закона: установка такого оборудования, если, конечно, оно не является штатным, на машину запрещена. Тем не менее, ставят — ведь «модно-красиво-мужественно». Да и название-то какое — кенгурятник. Импортное, звучное! А откуда оно вообще взялось?

Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, внедорожники использовали не ради уважения во дворе и на дороге, красивой парковки у помойки и демонстрации собственного успеха, а исключительно для поездок по офф-роуду, что и следует из названия. Тогда, в незапамятные годы, путешественники и специальные службы эксплуатировали SUV, то есть транспортные средства повышенной проходимости, в диких и необжитых местах планеты, добираясь до самых потаенных уголков. И в дороге, если таковая вообще была, регулярно происходили самые неожиданные происшествия.

Скажем, внезапные появления диких животных, которые при столкновении запросто могли не только фары повредить, но и, например, пробить радиатор, что автоматически приводило к длительной остановке и вынужденному ремонту. Без света еще кое-как поедешь, а вот без радиатора — точно нет. Более того: попавшие под колеса животные, особенно крупные и на высоких лапах (те же страусы), нередко «прилетали» после удара прямиком в лобовое стекло, от чего крепко доставалось водителю и пассажиру. Иногда — до фатального крепко.

Частые посетители столь отдаленных мест, где на проезжей части появляются дикие представители фауны, быстро додумались, что нужно некое приспособление, которое защитит от последствий столкновения, но не будет мешать движению.

Первыми, естественно, стали фермеры: в Америке начала прошлого века такие аварии случались часто, так что крестьяне ставили на переднюю часть своих пикапов специальные деревянные калитки, именуемые скотоотбойниками. Но еще дальше зашли австралийцы, которые уж слишком часто «встречались» с кенгуру: мало того, что крупным, так еще и весьма быстрым и прыгучим зверем. Так появилась «roo bar» — решетка от кенгуру. Кенгурятник.

В Советском Союзе, а позже и в России проблем с кенгуру не наблюдалось, да и вышедшему на дорогу лосю никакой кенгурятник «не указ» — лесная корова весом до полутоны и металлическую трубу, и бампер, и моторный отсек продавит. Так что целесообразности в их массовой установке — в лихие девяностые такие «усилители бампера» лепили даже на «девятки» — нет и никогда не было. Сплошь мода и подражание. Тогда мы старались подражать во всем. Бездумно.

Впрочем, однажды кенгурятники на советские машины все же внедрили, причем вполне законно и прямо на заводе АЗЛК. Отправляя команду на очередное ралли, где «Москвич» исправно занимал призовые месте, заводчане установили на корме новеньких 408-х специальные решетки, способствующие сохранению автомобиля при аварии с разного рода животиной во время гонки. Кавалькаду таких машин и заснял фотограф на фоне арбатских «книжек» на Новоарбатском же мосту. Так что «кенгурятники» были даже в СССР.