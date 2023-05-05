Зачем продвинутые автовладельцы иногда заливают дизельную мочевину в катализатор

Все, кто более-менее следит за технологиями снижения количества вредных выбросов двигателями внутреннего сгорания, а также те из автомобилистов, кому приходилось ездить на дизельных машинах класса «Евро−5», скорее всего имеют представление о том, что такое AdBlue или «мочевина», и для чего она нужна. А остальным напомним, что AdBlue — торговая марка, под которой в Европе продается специальный раствор мочевины — карбамида H2N-CO-NH2. Этого вещества в готовой к применению жидкости содержится 32,5%, а остальные 67,5% приходятся на дистиллированную воду.
AdBlue используется в дизельных авто с селективным каталитическим преобразователем (SCR). Впрыскивание раствора мочевины в выхлопной тракт современного двигателя, работающего на тяжелом топливе, происходит перед катализатором. Под воздействием высокой температуры выхлопных газов из мочевины выделяется аммиак. Далее он взаимодействует с окисью азота, содержащейся в газах, вылетающих из цилиндров. Результатом химической реакции становятся абсолютно безвредные для природы и людей водяной пар и азот.
Но нас интересует не этот аспект, а «народное творчество» автовладельцев с применением AdBlue или ее куда более доступных аналогов, продающихся на российских АЗС. Заметим, что автовладельцы используют мочевину для улучшения технического самочувствия и бензиновых автомобилей тоже.
А именно — для прочистки каталитического нейтрализатора. Как известно, на достаточно пожилых машинах он со временем может засориться продуктами сгорания топлива. Они затрудняют выход выхлопных газов из двигателя и тем самым крадут его мощность. Обычно подобный «недуг» ликвидируют радикальным методом: вырезают катализатор, вваривают на его место стальную трубу и перепрограммируют автомобильные «мозги» так, чтобы те не ругались на последствия ампутации.
Но подобного исхода можно избежать — с помощью мочевины. Для этого придется открутить кислородный датчик (лямбда-зонд), стоящий перед катализатором. Через открывшееся отверстие впрыскиваем в выхлопную трубу с помощью шприца порядка 20 миллилитров дизельной мочевины или AdBlue — что найдется под рукой. Далее ставим лямбда-зонд на место и заводим мотор. С прогревом двигателя из выхлопной трубы начнет валить светлый дым, свидетельствующий о том, что процесс очистки катализатора идет как положено.
Когда он прекратится, можете считать, что процедура завершена и оценить ее результаты. Наверняка на ходу вы ощутите, что к движку вашего авто вернулась мощность, поскольку исчезли «пробки» в катализаторе и мотор получил возможность полноценно «дышать».