Зачем продвинутые автовладельцы иногда заливают дизельную мочевину в катализатор

Все, кто более-менее следит за технологиями снижения количества вредных выбросов двигателями внутреннего сгорания, а также те из автомобилистов, кому приходилось ездить на дизельных машинах класса «Евро−5», скорее всего имеют представление о том, что такое AdBlue или «мочевина», и для чего она нужна. А остальным напомним, что AdBlue — торговая марка, под которой в Европе продается специальный раствор мочевины — карбамида H2N-CO-NH2. Этого вещества в готовой к применению жидкости содержится 32,5%, а остальные 67,5% приходятся на дистиллированную воду.

AdBlue используется в дизельных авто с селективным каталитическим преобразователем (SCR). Впрыскивание раствора мочевины в выхлопной тракт современного двигателя, работающего на тяжелом топливе, происходит перед катализатором. Под воздействием высокой температуры выхлопных газов из мочевины выделяется аммиак. Далее он взаимодействует с окисью азота, содержащейся в газах, вылетающих из цилиндров. Результатом химической реакции становятся абсолютно безвредные для природы и людей водяной пар и азот.

Но нас интересует не этот аспект, а «народное творчество» автовладельцев с применением AdBlue или ее куда более доступных аналогов, продающихся на российских АЗС. Заметим, что автовладельцы используют мочевину для улучшения технического самочувствия и бензиновых автомобилей тоже.