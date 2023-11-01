Как ржавеют самые популярные в России свежие китайские кроссоверы

Наблюдающаяся сейчас в России экспансия новых машин китайских марок означает, что уже через пару-тройку лет на «вторичке» начнется всплеск предложения подержанных Chery, Geely и Haval. Наиболее массовые и популярные модели этих брендов выпуска 2019—2021 годов уже представлены в заметных количествах на профильных отечественных маркетплейсах. Мы изучили множество материалов в соцсетях, опубликованных реальными владельцами относительно свежих китайских кроссоверов, и систематизировали их отзывы о коррозийной стойкости кузовов наиболее, на наш взгляд, востребованных на рынке моделей.
Среди них оказались Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. По поводу названных моделей «Чери» найти какие-то массовые нарекания, связанные со стойкостью их кузовов к коррозии, нам не удалось. Большая часть попадающихся в Сети отзывов сводится к констатациям в духе: «столько-то десятков тысяч километров пробега — и никакой ржавчины, удивительно»! Пара владельцев этих SUV публиковали фото мощнейших сколов на краске кузова (последствия прилетов каких-то совсем уж мощных булыжников) и сетуют, что ЛКП жидаемо не выдержало такого издевательства. На этом, собственно, все.
Мы тщательно искали в на просторах инернета и достоверные свидетельства относительно ржавчины на кузовах Geely Atlas. Ведь модель, с учетом ее дорестайлинговой версии, давно бегает по дорогам России. Эти кроссоверы должны уже иметь приличные пробеги. Соответственно и краска их кузовов обязана проявить свою слабость — если таковая вообще имеет место.
Но ничего выдающегося в этом смысле — в духе некогда гнивших на ходу Great Wall или Lifan — выявить не удалось. Владельцы, заглядывавшие под «брюхо» своих Atlas, констатируют наличие щедрого слоя заводской антикррозийной мастики. Разве что отмечается ржавчина на рычагах и шарнирах подвески у моделей с приличным пробегом. Это, на самом деле, несущественно, поскольку означенные детали — расходники. Они в любом случае выходят из строя гораздо раньше, чем коррозия сможет хоть как-то повлиять на их рабочие характеристики.
Ситуация с «гниением» Haval Jolion оказалось более любопытной. Мы столкнулись, например, с жалобами некоторых владельцев на нестойкий к коррозии «хром» декоративных элементов кузова. У некоторых экземпляров ржавые точки на них начали возникать уже через полгода владения кроссовером. Ряд обладателей этой модели отмечает общую склонность ЛКП к появлению сколов. Заметная часть из таких повреждений со временем приводит к вздутиям краски. Нашлось также несколько владельцев Haval Jolion, которые утверждают, что на бампере машины цветное покрытие порой местами отваливается во время мойки «керхером».
Подводя итог нашего «среза общественного мнения» обладателей популярных современных китайских кроссоверов можно констатировать, что авто из Поднебесной к текущему моменту в массе своей избавились от ржавого наследия моделей-предшественниц. Но не все и не до конца. Поэтому приобретать подержанного «китайца», в принципе, сейчас уже можно. Но — с оглядкой на вышеописанные нюансы.