Как ржавеют самые популярные в России свежие китайские кроссоверы

Наблюдающаяся сейчас в России экспансия новых машин китайских марок означает, что уже через пару-тройку лет на «вторичке» начнется всплеск предложения подержанных Chery, Geely и Haval. Наиболее массовые и популярные модели этих брендов выпуска 2019—2021 годов уже представлены в заметных количествах на профильных отечественных маркетплейсах. Мы изучили множество материалов в соцсетях, опубликованных реальными владельцами относительно свежих китайских кроссоверов, и систематизировали их отзывы о коррозийной стойкости кузовов наиболее, на наш взгляд, востребованных на рынке моделей.

Среди них оказались Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. По поводу названных моделей «Чери» найти какие-то массовые нарекания, связанные со стойкостью их кузовов к коррозии, нам не удалось. Большая часть попадающихся в Сети отзывов сводится к констатациям в духе: «столько-то десятков тысяч километров пробега — и никакой ржавчины, удивительно»! Пара владельцев этих SUV публиковали фото мощнейших сколов на краске кузова (последствия прилетов каких-то совсем уж мощных булыжников) и сетуют, что ЛКП жидаемо не выдержало такого издевательства. На этом, собственно, все.

Мы тщательно искали в на просторах инернета и достоверные свидетельства относительно ржавчины на кузовах Geely Atlas. Ведь модель, с учетом ее дорестайлинговой версии, давно бегает по дорогам России. Эти кроссоверы должны уже иметь приличные пробеги. Соответственно и краска их кузовов обязана проявить свою слабость — если таковая вообще имеет место.