Минтранс решил убрать с московских улиц сотни «лишних» камер ГИБДД

Чиновники никак не могут договориться о точных формулировках документа, который будет определять подходы к размещению и характеристикам средств автоматической фиксации нарушений ПДД. Третья по счету редакция этого документа, подготовленная Минтрансом, сильно не понравилась представителям местных властей.

На днях случилось очередное заседание рабочей группы «Безопасность дорожного движения» при правительстве РФ. Посвящена она была на первый взгляд скучной теме – обсуждению уже третьего по счету варианта проекта правил установки камер ГИБДД. Документ разрабатывается Минтрансом и каждый раз к нему возникают претензии «заинтересованных ведомств».

Напомним, что предыдущая редакция документа поразила всех предложением штрафовать водителей за нарушение скоростного режима, устанавливаемого электронными табло. Что потенциально открывало возможность автоматически наказывать автовладельца, который формально стал нарушителем после того, как электронный знак изменил свои «показания» уже после того как машина его миновала. МВД такой расклад тоже не устроил и из свежего варианта требований к камерам ГИБДД это предложение исчезло.

Зато появилось куда более интересное: запретить установку рубежей контроля скорости ближе чем в 1 километре друг от друга в населенных пунктах и 5 километрах – на загородных трассах. Идея здравая, поскольку ее воплощение лишит местные власти возможности организовывать «камерные ловушки» для автомобилистов, изрядно пополняющие местные бюджеты и карманы аффилированных с чиновниками бизнесменов-владельцев комплексов автоматической фиксации. Это достаточно известный прием. Водитель проезжает стационарную камеру, перестает скрупулезно следить за скоростью на спидометре и его машина на пару-тройку километров в час превышает «нештрафуемый порог».

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В расчете на это в нескольких сотнях метров далее по шоссе ставят мобильную «камеру-треногу» и с ее помощью массово оформляют на расслабившихся автомобилистов 500-рублевые штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч.

Желание Минтранса пресечь подобный «бизнес» вызвало резкое недовольство московского ЦОДД. Поскольку в столице, с ее почти 4000 комплексами слежения за нарушителями ПДД, камеры порой развешены чуть ли не на соседних столбах.

На МКАД, например, они установлены на фонарных столбах на осевой линии шоссе менее чем через каждые 500 метров. Таким образом достигается тотальный контроль за трафиком на магистрали. Предложение Минтранса эту идиллию «оруэловского типа» однозначно порушит. Можно не сомневаться, что у столичного Дептранса хватит лоббистских возможностей заставить министерство вымарать из проекта требований к камерам ГИБДД упоминание о минимальном расстоянии между комплексами.

Любопытно также, что Минтранс предложил сделать не рекомендательным (как сейчас), а обязательным ГОСТ Р 57144 – «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».

Он формализует технические требования к камерам с точки зрения погрешности измерений, обязательного набора «выдаваемого на гора» фото- и видеоматериала, параметры защиты аппаратов и прочие. Обязательным ГОСТ должен стать уже 1 сентября. Но на заседании рабочей группы выяснилось, что в регионах до сих пор действует множество камер ГИБДД, не соответствующих ГОСТ Р 57144.

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Представители некоторых субъектов в связи с этим утверждали, что на такие комплексы у них приходится чуть ли не половина парка камер! Напомним, что этот ГОСТ вступил в силу аж в 2016 году, а чиновники с тех пор даже толком и не пытались привести в порядок свое «штрафующее хозяйство». Дело в том, что гарантийный срок жизни среднестатистической камеры ГИБДД – 3 года. То есть за примерно 8 лет с момента принятия «необязательного ГОСТа» местные власти могли бы уже как минимум два раза заменить фактически некондиционные устройства на нормальные. Но «пока жареный петух не клюнул» (в виде минтрансовского проекта) никто из них даже «не почесался».

– Жесткое требование к камерам соответствовать ГОСТ Р 57144-2016 с 1 сентября 2024 года можно сгладить компромиссным вариантом. Для этого надо установить, что оно распространяется исключительно на новые контракты и тендеры на установку и обслуживание комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. То есть действующие сейчас, но не соответствующие ГОСТ камеры, будут постепенно выбывать из эксплуатации по мере окончания старых контрактов, – рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из разработчиков «камерного» ГОСТ Григорий Шухман.

Специалист также предлагает охватить законодательным нормированием реестр камер автоматического контроля за соблюдением ПДД, опубликованный на официальном сайте ГИБДД. Чтобы любой автомобилист мог проверить с его помощью законность установки того или иного комплекса, а также сделать эти данные пригодными для использования в качестве доказательства в ходе судебных разбирательств.

– Согласно официальным данным ГИБДД, к концу 2023 года на российских дорогах действовало в общей сложности порядка 30 000 комплексов автоматической фиксации. А в реестре на сайте ГИБДД их насчитывается почти 50 000. То есть, по факту, туда просто добавляют новые камеры и не удаляют те, для которых закончилось разрешение. Водителю сейчас просто невозможно понять: законно установлена на дороге конкретная камера или нет, – считает Шухман.