Как своими руками защитить машину от угона

На то, чтобы открыть автомобиль, «урезонить» сигнализацию и запустить двигатель у профессионала уйдет несколько секунд. Машина уедет в неизвестном направлении и вряд ли будет обнаружена: как показывает практика, угнанные авто у нас не слишком часто возвращаются к своему владельцу. Страхование может проблему минимизировать, но не решить полностью. Ведь амортизация, новая зимняя резина, да и сама страховка стоят денег, которые не компенсируются. Что же делать в такой ситуации?
Один из путей решения проблемы — самостоятельно доработать охранный комплекс. Начать стоит с увеличения громкости сигнализации, чтобы, в случае погрузки на эвакуатор или взлома, ваш автомобиль «разбудил» весь микрорайон. Сделать это можно за сущие копейки, сменив колокол, входящий в комплект, на что-то более серьезное и мощное. Треть угонщиков и мелких хулиганов можно отпугнуть простым звуком. Дальше — сложнее.