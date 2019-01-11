Как своими руками защитить машину от угона

Чтобы машину угнать — машину надо вскрыть. Попасть под капот можно с помощью резинового домкрата, который подсовывают в районе фары и постепенно накачивают. Побороть эту «классику» позволят шипованные накладки, которые быстро приведут в негодность инструмент автомобильного вора.

Разозлившись, угонщик начнет вскрывать дверь, где его уже поджидают специальные штыри, блокирующие вход в авто и заведенные на отдельный брелок. Тут-то вор осознает, что его ждали и, скорее всего, бросит попытки вскрыть машину. Не бросил и начал бить стекло? Метод не самый аккуратный, но действенный. Поэтому даже дверные стекла теперь оклеивают бронированной пленкой. Разбить — может и разобьет, но в салон «без шума и пыли» не попадет точно.

Измотанный и изрядно нашумевший воришка наконец-то попал в интерьеры авто. Времени потратил много, вероятность появления патруля увеличилась в десятки раз, но отказываться от «верного» заработка он не готов. Да и путь, казалось бы, уже открыт.

Замок на руль или одно из колес, как и штырь для коробки передач, не доставят особых проблем жуликам — их быстро снимут, высверлив личинку. А вот старый дедовский метод — скрытый тумблер, размыкающий электроцепь — заставит вора повозиться. Еще потерянные минуты, еще больше шанс «загреметь».