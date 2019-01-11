Как своими руками защитить машину от угона

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Одной электроникой свой драгоценный транспорт не уберечь. Как только на рынке появляется новая система, профессионалы тут же «находят к ней подход». Иммобилайзеры уже давно перестали быть надежной защитой — пора вспомнить про дедовские методы.
Эдуард Раскин

На то, чтобы открыть автомобиль, «урезонить» сигнализацию и запустить двигатель у профессионала уйдет несколько секунд. Машина уедет в неизвестном направлении и вряд ли будет обнаружена: как показывает практика, угнанные авто у нас не слишком часто возвращаются к своему владельцу. Страхование может проблему минимизировать, но не решить полностью. Ведь амортизация, новая зимняя резина, да и сама страховка стоят денег, которые не компенсируются. Что же делать в такой ситуации?

Один из путей решения проблемы — самостоятельно доработать охранный комплекс. Начать стоит с увеличения громкости сигнализации, чтобы, в случае погрузки на эвакуатор или взлома, ваш автомобиль «разбудил» весь микрорайон. Сделать это можно за сущие копейки, сменив колокол, входящий в комплект, на что-то более серьезное и мощное. Треть угонщиков и мелких хулиганов можно отпугнуть простым звуком. Дальше — сложнее.

Чтобы машину угнать — машину надо вскрыть. Попасть под капот можно с помощью резинового домкрата, который подсовывают в районе фары и постепенно накачивают. Побороть эту «классику» позволят шипованные накладки, которые быстро приведут в негодность инструмент автомобильного вора.

Разозлившись, угонщик начнет вскрывать дверь, где его уже поджидают специальные штыри, блокирующие вход в авто и заведенные на отдельный брелок. Тут-то вор осознает, что его ждали и, скорее всего, бросит попытки вскрыть машину. Не бросил и начал бить стекло? Метод не самый аккуратный, но действенный. Поэтому даже дверные стекла теперь оклеивают бронированной пленкой. Разбить — может и разобьет, но в салон «без шума и пыли» не попадет точно.

Измотанный и изрядно нашумевший воришка наконец-то попал в интерьеры авто. Времени потратил много, вероятность появления патруля увеличилась в десятки раз, но отказываться от «верного» заработка он не готов. Да и путь, казалось бы, уже открыт.

Замок на руль или одно из колес, как и штырь для коробки передач, не доставят особых проблем жуликам — их быстро снимут, высверлив личинку. А вот старый дедовский метод — скрытый тумблер, размыкающий электроцепь — заставит вора повозиться. Еще потерянные минуты, еще больше шанс «загреметь».

Чтобы довести нарушителя закона до побега с места преступления пешком — сделайте два тумблера или установите дополнительный «секрет» на бензонасос. Нет бензина — нет запуска двигателя — нет движения. Пора бежать со всех ног, бросив эту чертову колесницу и ее «прошаренного» владельца.

Надеяться на электронику — различные «метки» и брелоки — не стоит. Нужна именно проверенная временем механика, причем не единичный, а комплексный подход. Чем агрессивнее и шире выступает автовладелец, тем больше шансов, что машина останется при нем. Именно на этом принципе построены авторские сигнализации, которые устанавливают столичные «лаборатории». Стоят они дорого, но результат — на лицо. Даже страховые компании, услышав об установке такого комплекса, готовы предоставить значительный дисконт на графу «угон».

Глобальное уменьшение покупательской способности населения привела к тому, что самым популярными транспортными средствами у автомобильных воров стали не дорогие, а массовые модели. Их разбирают на запасные части, за которыми все чаще приходят именно на «разбор», а не в магазины. Так что позаботиться о сохранности своего авто следует не столько владельцу элитной иномарки, сколько обладателю LADA и корейских Hyundai Solaris и KIA Rio.

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11 января 2019
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