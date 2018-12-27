С 2019-го года штраф за парковку повысят до 5000 рублей

Депутаты Московской городской Думы внесли изменения в статью 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях. До последнего времени он устанавливал 2500 рублей штрафа за нарушения при оплате парковки. Теперь за то же самое прегрешение полагается 5000 рублей штрафа.

Напомним, что 15 декабря 2018 года Дептранс столицы резко повысил стоимость часа парковки на улицах города. В частности, максимальный тариф, действующий в центре вырос почти в два раза — до 380 рублей в час. Параллельно там была отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.

В связи с этим, вымуштрованные депутаты Мосгордумы быстренько, всего за неделю, подготовили, внесли, рассмотрели и приняли во всех возможных чтениях увеличение в те же два раза размера штрафа за неоплату подорожавшей парковки на улицах столицы.