Серьезные нарушения ПДД, на которые ГИБДД закрывает глаза зимой

Главное, чем зимние дорожные условия отличаются от имеющих место в иные сезоны — снег на асфальте. Именно он вынуждает полицию вольно или невольно не замечать реальных нарушений ПДД. Прежде всего, это касается несоблюдения водителями требований разметки. Как-то сложно слушаться ее предписаний, когда снежный накат напрочь скрывает под собой белые линии на асфальте.

Причем часто бывает так, что под неубранным снежным валом прячется и сплошная осевая линия. В таких местах водителя не накажешь за выезд на встречную полосу. Даже если и остановишь такого, он немедленно предъявит (или оперативно снимет на свой смартфон) видео с покрытой снегом разделительной линией.

С его помощью он подтвердит в любом суде, что не имел возможности оценить местоположение своего авто относительно осевой, то есть нарушение ПДД имело место по вине коммунальных служб, не обеспечивших правильного содержания дорожного полотна.