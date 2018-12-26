Серьезные нарушения ПДД, на которые ГИБДД закрывает глаза зимой

Главное, чем зимние дорожные условия отличаются от имеющих место в иные сезоны — снег на асфальте. Именно он вынуждает полицию вольно или невольно не замечать реальных нарушений ПДД. Прежде всего, это касается несоблюдения водителями требований разметки. Как-то сложно слушаться ее предписаний, когда снежный накат напрочь скрывает под собой белые линии на асфальте.
Причем часто бывает так, что под неубранным снежным валом прячется и сплошная осевая линия. В таких местах водителя не накажешь за выезд на встречную полосу. Даже если и остановишь такого, он немедленно предъявит (или оперативно снимет на свой смартфон) видео с покрытой снегом разделительной линией.
С его помощью он подтвердит в любом суде, что не имел возможности оценить местоположение своего авто относительно осевой, то есть нарушение ПДД имело место по вине коммунальных служб, не обеспечивших правильного содержания дорожного полотна.
То же самое справедливо и в отношении выездов на полосу общественного транспорта. Когда городские улицы покрыты снежным накатом, «за выделенку» особо не поштрафуешь. Заметим, что на самом деле подавляющее большинство водителей законопослушны и стараются не выезжать ни на «встречку», ни на «выделенку», даже когда разметки не видно вообще.
Все тот же снег и связанные с его наличием последствия вынуждают «штрафующие органы» не обращать внимания на многих нарушителей скоростного режима. Ведь ни для кого не секрет, что номерные знаки машин во время движения в снегопад или по слякоти, характерной для мест применения противогололедных реагентов, покрываются толстой коркой, исключающей возможность считывания объективом камеры автоматической фиксации.
Как правило, гораздо сильнее пачкается передний номер. И полицейские комплексы (а большинство из них направлены навстречу потоку машин) не могут идентифицировать таких нарушителей. Подобная безнаказанность распространяется, кстати, и на любителей выехать на полосу общественного транспорта.
Следующее «нештрафуемое» нарушение, в принципе, встречается не только зимой. Но в снегопады оно становится просто массовым и называется «движение на красный свет».
Возникающие во время снегопада мощнейшие заторы на дорогах на многих перекрестках вынуждают водителей не останавливаясь «ползти» и на красный сигнал светофора — чтобы не застрять на нем навечно. Проезд «на красный», как известно, карается 1000 рублями штрафа на первый раз и 5000 рублями штрафа или изъятием «прав» на полгода в случае повторного (в течение года) нарушения.
Но чаще всего сотрудники придорожной полиции, будучи свидетелями подобного коллапса на перекрестке и сопутствующих им массовых «проползаний» его уже на красный сигнал, не обращают внимания на эти массовые нарушения. Понять их можно: не останавливать же каждого второго! Все равно на всех протоколы в такой ситуации не оформишь.