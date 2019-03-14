Пункт ПДД, сломавший жизнь миллионам законопослушных водителей

Когда водитель едет по Правилам, но происходит авария и он после всех разборов и судов, оказывается виноватым, становится дико обидно. Однако так в России случается часто — благодаря формулировкам одного из пунктов ПДД в разделе «Скорость движения».
Максим Строкер

Все, кто действительно учил в автошколе Правила дорожного движения, конечно же помнят их пункт 10.1. У большинства водителей он отложился в голове в сильно усеченном виде: «увидел препятствие — тормози и не рули» или «тормози в пол, не меняя полосы».

На самом деле этот параграф звучит куда более развернуто: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

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То есть ни о каком маневрировании при возникновении «опасности для движения» не сказано ни слова. А в реальной аварийной ситуации это требование ПДД большинством водителей не выполняется: они инстинктивно пытаются объехать внезапно возникшее препятствие.

Если дело происходит на высоких скоростях или на скользкой дороге, то все равно все заканчивается аварией. Даже если и удается «обрулить» помеху в виде резко затормозившего впереди идущего авто или внезапно выскочившего на проезжую часть пешехода, машина объезжающего уходит в неуправляемый занос или «цепляет» соседа по потоку.

И в результате драйвер, попытавшийся избежать столкновения, становится виновником ДТП. А спровоцировавшее аварию авто или «пешик» преспокойно удаляется по своим делам без единой царапины. Зато неудачно увернувшийся от препятствия законопослушный автомобилист в мгновение ока может стать еще и подследственным, а потом и заключенным — если в аварии серьезно пострадали люди.

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Нечаянно нарушить этот злосчастный пункт ПДД можно и в другой части, говорящей о необходимости учитывать «интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения».

Допустим, едет человек свои разрешенные 60 км/ч, а тут внезапно на дорогу выскакивает пешеход. Водитель тормозит «в пол», не пытается обрулить безумную «кеглю», но все равно сбивает человека. Вроде бы, с точки зрения ПДД к водителю — никаких претензий. Ан нет: неожиданно выясняется, что он не учел, что под колесами вода или лед, увеличивающие тормозной путь.

Или на улиц был туман, затрудняющий видимость. И автотехническая экспертиза выясняет, что в данных условиях скорость должна была быть не 60 км/ч, как написано на дорожном знаке, а, например, 40 км/ч. Водитель не учел? Значит нарушил 10.1 ПДД — виновен! Со всеми вытекающими последствиями. Поскольку про то, что пешеходам следует сильно думать, прежде чем бежать перед машиной, едущей по льду, в ПДД не сказано ни слова.

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14 марта 2019
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