Пункт ПДД, сломавший жизнь миллионам законопослушных водителей

Все, кто действительно учил в автошколе Правила дорожного движения, конечно же помнят их пункт 10.1. У большинства водителей он отложился в голове в сильно усеченном виде: «увидел препятствие — тормози и не рули» или «тормози в пол, не меняя полосы».

На самом деле этот параграф звучит куда более развернуто: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».