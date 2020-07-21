Короткие юбки: почему девушкам сложнее отвязаться от инспектора ГИБДД

С каждым месяцем российский автомобильный парк растет и ширится. Конечно, женщин за рулем становится все больше. Не то что несколько десятков лет назад, когда дама за «баранкой» выглядела экзотично. В те времена сотрудники ГАИ привыкли общаться на посту в основном с мужской частью населения.
Легкий флирт
И тогда действительно можно было практически насмерть засмущать инспектора нехитрыми женскими приемчиками, например, флиртом или разговорчиками на какую-нибудь пикантную тему. Скажем, в ситуации, когда сотрудник останавливает девушку с непристегнутым ремнем безопасности, а та с подтекстом начинает рассказывать, как ремень давит на грудь, уже вошла в разряд анекдотов. В конце истории сотрудник ГИБДД должен отпускать нарушительницу без взыскания. Но в современной реальности такая уловка не сработает.
Цвет волос не имеет значения
Если девушкам и по сей день кажется, что «закос» под блондинку в общепринятом комичном смысле и сегодня может оказаться действенным оружием против гаишника, то они сильно ошибаются.
Рассказывать о том, что заблудилась, если поймали на «встречке» — бесполезно. Все равно оштрафуют или того хуже — оставят на время без водительского удостоверения: в КоАП РФ по статье 12.15. предусмотрено наказание за такой проступок в размере до 5000 рублей или же лишение «прав» на срок от четырех месяцев до полугода.
Кстати, истории с истерикой в стиле недалекой барышни с большими связями и последующим «отпусканием с миром» тоже перешли в разряд мифов. При этом можно еще и стать главным действующим лицом в скандальном ролике, выложенном в Сеть на всеобщее обозрение. Ведь видео на смартфон могут снимать не только водители, но и гаишники, чтобы защитить себя от нападок чересчур нервных водителей. Таких примеров ни один и ни два.
Красота не спасет
Практически бессмысленно хлопать длинным ресницами и перебирать пальцами красивые локоны. Если, конечно, не нарветесь на новоиспеченного, молодого и, что называется, «зеленого» сотрудника, только что приступившего к работе. В противном случае за прекрасные глазки ждать снисхождения не приходится.
Дело в том, что сегодня барышней на водительском месте никого не удивишь. А от всех этих женских «штучек» у инспекторов за десятилетия уже выработался, что называется, иммунитет. Надо понимать, что водитель — существо бесполое. Нарушил — отвечай. А еще лучше строго следуй букве ПДД, тогда и общаться с гаишниками придется гораздо реже, да еще и без театральных представлений.