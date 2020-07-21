Короткие юбки: почему девушкам сложнее отвязаться от инспектора ГИБДД

Цвет волос не имеет значения

Если девушкам и по сей день кажется, что «закос» под блондинку в общепринятом комичном смысле и сегодня может оказаться действенным оружием против гаишника, то они сильно ошибаются.

Рассказывать о том, что заблудилась, если поймали на «встречке» — бесполезно. Все равно оштрафуют или того хуже — оставят на время без водительского удостоверения: в КоАП РФ по статье 12.15. предусмотрено наказание за такой проступок в размере до 5000 рублей или же лишение «прав» на срок от четырех месяцев до полугода.

Кстати, истории с истерикой в стиле недалекой барышни с большими связями и последующим «отпусканием с миром» тоже перешли в разряд мифов. При этом можно еще и стать главным действующим лицом в скандальном ролике, выложенном в Сеть на всеобщее обозрение. Ведь видео на смартфон могут снимать не только водители, но и гаишники, чтобы защитить себя от нападок чересчур нервных водителей. Таких примеров ни один и ни два.