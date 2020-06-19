Самые угоняемые в России автомобили во время режима самоизоляции

Количество случаев автоугона в апреле-мае 2020 года упало приблизительно в два раза по сравнению с февралем и мартом, когда граждане еще не были вынуждены просиживать дома, оставив свои автомобили без присмотра.

Кстати, эксперты уверяют, что уровень угонов упал ненадолго. Как только люди вернутся к более или менее полноценной жизни, число автопохищений вернется к своему исходному докоронавирусному показателю. Произойдет это, по прогнозам, уже к концу июня.

В ТОП-5 наиболее привлекательных для воров моделей, составленный аналитиками страховой компании «Согласие», попало сразу три авто из премиум-сегмента: флагманский внедорожник Lexus LX, компактный кроссовер Jaguar XE и среднеразмерный «вездеход» Land Rover Discovery. По соседству с ними расположились две «четырехдверки» Toyota Camry и KIA Optima.