В Москве освоили угоны каршеринговых авто, срывая с них GPS-маячки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, по факту пропажи автомобиля, числившегося в компании, предоставляющей услуги по аренде средств передвижения, было заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как выяснилось, по подставному аккаунту преступник взял в аренду новенький KIA Optima, после чего снял с седана GPS-маячок, показывающий геолокацию, и исчез вместе с автомобилем. Правда, полицейским удалось по горячим следам задержать угонщика, которым оказался безработный житель Московской области. Он отправлен под стражу.

Судя по обсуждениям в профильных форумах, угонов каршеринговых машин последнее время становится все больше. Не зря компании, оказывающие подобные услуги, настаивают на инсталляции в салоне скрытых видеокамер. Да что там говорить: наверняка такие потайные «глазки» в некоторых авто уже стоят. Еще бы, если помимо KIA Optima у ряда фирм имеются куда более изысканные и дорогостоящие экземпляры. В частности, Porsche, Mercedes-Benz, BMW.