Китайский Changan «заморозил» сроки прохождения ТО в России из-за коронавируса

В регламенте о техобслуживании автомобилей Changan — в зависимости от модели и времени пользования — обозначен межсервисный интервал в 3, 6 или 12 месяцев. Теперь же те автомобили, чье ТО выпадает на период с 1 по 30 апреля 2020 года, можно будет обслужить позднее — в течение месяца после ранее обозначенной даты.

Отсрочкой могут воспользоваться владельцы машин в том случае, если дилерский центр действительно был закрыт (напомним, в некоторых регионах «официалы» продолжают трудиться в дежурном режиме), а также если хозяин находился на лечении, подхватив COVID-19.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, о новых гарантийных сроках или продлении времени прохождения ТО в нашей стране уже объявили марки Haval, Chery, KIA, Hyundai, Genesis, Jaguar и Land Rover.