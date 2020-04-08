Chery поменяла сроки плановых ТО в России из-за коронавируса

Chery пошла на уступки владельцам автомобилей марки, чей срок планового ТО истекает в период с 28 марта по 30 апреля 2020 года, продлив регламентный период до конца мая. Так что хозяева «поднебесных» авто получили возможность не потерять гарантию из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, что Haval тоже позаботился о клиентах, расширив межсервисный интервал на 1000 км для прохождения планового технического обслуживания. А корейские марки KIA, Hyundai и Genesis, как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», продлили сроки гарантийного обслуживания.

Между тем, Chery готовится привезти в Россию в этом году еще три новинки. Правда, не стоит исключать, что на столь оптимистичные планы повлияет экономический спад в нашей стране, а также сложная эпидемиологическая ситуация. Но если ребята из КНР не будут отклоняться от намеченного плана, то во втором квартале мы увидим кроссовер Chery Tiggo 4 в новой комплектации, в третьем квартале — Chery Tiggo 7 Pro, а в четвертом — Chery Tiggo 2 Pro.