Какие уступки российским клиентам делает китайский Haval из-за коронавируса

Марка Haval расширяет межсервисный интервал на 1000 км в рамках гарантии. На эти поблажки может рассчитывать хозяин любого автомобиля из предложенных в России. Причем условия распространяются на любое по счету ТО.

Кроме того, бренд Haval на время вынужденной самоизоляции пересмотрел правила программы «Помощь на дороге». Сейчас при поломке автомобиль на эвакуаторе повезут не в сертифицированный сервис, а к дому владельца. А когда появится возможность, транспортируют сломанную машину к дилеру без доплат.

Стоит напомнить, что «поднебесная» марка — не единственная, кто проявляет заботу о клиентах. Как уточнял ранее портал «АвтоВзгляд», корейская KIA тоже нашла способ помочь им, продлив гарантийный срок, если он заканчивается в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.