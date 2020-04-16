Чего никогда не стоит делать при полировке кузова машины

Сегодня особым спросом среди водителей пользуются составы для самостоятельного ухода за машиной. Такие продукты, не уступая профессиональным аналогам, возвращают кузовному покрытию исходный товарный вид, ведь после обработки авто выглядит как новое. Используемые при этом пигменты придают краске глубокий насыщенный цвет, а сам воск — зеркальный блеск.

Привлекает автовладельцев и то обстоятельство, что «ручная» обработка полиролью куда более безопасна для кузова. Например, в отличие от полировки машинкой, тут практически нет риска «прожечь» на нем лак или сделать его тоньше.

К тому же самостоятельное использование полироли дает очевидную экономию — после обработки, благодаря водоотталкивающим свойствам воска, кузов меньше пачкается, а значит мыть машину надо реже. Если же в целом говорить о защитных свойствах восковых автополиролей, то наибольшей эффективностью обладают продукты на основе натурального воска бразильской пальмы карнауба.