Чего никогда не стоит делать при полировке кузова машины

Сегодня особым спросом среди водителей пользуются составы для самостоятельного ухода за машиной. Такие продукты, не уступая профессиональным аналогам, возвращают кузовному покрытию исходный товарный вид, ведь после обработки авто выглядит как новое. Используемые при этом пигменты придают краске глубокий насыщенный цвет, а сам воск — зеркальный блеск.
Привлекает автовладельцев и то обстоятельство, что «ручная» обработка полиролью куда более безопасна для кузова. Например, в отличие от полировки машинкой, тут практически нет риска «прожечь» на нем лак или сделать его тоньше.
К тому же самостоятельное использование полироли дает очевидную экономию — после обработки, благодаря водоотталкивающим свойствам воска, кузов меньше пачкается, а значит мыть машину надо реже. Если же в целом говорить о защитных свойствах восковых автополиролей, то наибольшей эффективностью обладают продукты на основе натурального воска бразильской пальмы карнауба.
Этот растительный компонент вот уже более 100 лет используется в автокосметике, как лучшее средство для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию. Что неудивительно, ведь он и по сей день не имеет себе равных по стойкости к различным внешним воздействиям. Его температура плавления выше 80 градусов, и до достижения этой температуры, он остается крепким, как камень. Именно поэтому в состав новейших «карнаубских» полиролей (о некоторых из них речь пойдет ниже) входят углеводородные растворители, которые до момента применения не дают воску карнаубы застыть во флаконе.
Кроме того, туда добавляют изопарафин, создающего на поверхности кузова своеобразный «парафиновый панцирь». Этот компонент способствует лучшему заполнению и герметизации микроцарапин краски на кузове, за счет чего достигается высокая степень его защиты.
Благодаря отмеченным качествам, такое кузовное покрытие способно выдержать до пяти-шести моек под струей высокого давления. При условии, конечно, что полироль была нанесена по всем правилам.
На этом моменте остановимся чуть подробнее. Перед нанесением полироли кузов следует вымыть с автошампунем, удалить битумные пятна и следы реагентов. Если покрытие шершавое, то, возможно, его придется еще и почистить полировочной глиной, задействовав мыльный раствор. Если этого не делать, то микрофибра будет забиваться, и ее придется многократно менять, а состав будет трудно располировать равномерно. Использовать надо только чистую и мягкую микрофибру. И еще: нельзя полировать кузов под прямым солнечным светом.
Возвращаясь к вопросу новинок нынешнего сезона, то среди них стоит особо выделить черный глянцевый полироль от отечественного бренда Ruseff, предназначенный, естественно, для машин черного цвета. В его состав, помимо карнаубы, входят силиконовая эмульсия, упоминавшиеся выше изопарафин, углеводородные растворители, а также пигмент и, что любопытно, ароматизатор.
Как показали практические исследования, средство подходит для всех типов кузовных покрытий, включая такие популярные, как «металлик», «перламутр» и даже эксклюзивный «хамелеон».
Эксперты портала «АвтоВзгляд», которым уже удалось протестировать новый полироль от Ruseff на одной из редакционных машин, воочию убедились, что она отменно располировывается и придает поверхности яркий глянец, скрывая под собой мелкие царапины и сколы лакокрасочного покрытия. Воск при нанесении на кузов ложится ровным слоем, за счет чего, собственно, и достигается эффект зеркального блеска.
А вот насколько долго он будет сохраняться, покажет время…