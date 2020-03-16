Для нарушителей ПДД стоимость ОСАГО вырастет в три раза

Госдума поддержала в первом чтении список изменений в законодательство об ОСАГО. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», практически все они направлены на улучшение положения не водителей, а страховых компаний.

Одна из них — возможность повышать стоимость полиса для нарушителей ПДД. Характерно, что для законопослушных автомобилистов никаких преференций в законодательных новеллах не предусматривается.

Согласно поправкам, страховые компании получат право повышать стоимость полиса для тех, кто хотя бы два раза за год либо проехал на запрещающий сигнал светофора, либо превысил скорость более чем на 60 км/ч, либо выехал на «встречку», либо попался на «пьянке» за рулем. Все эти «грехи» должны быть оформлены инспектором ГИБДД, а не камерами автоматической фиксации.

В законопроекте оговаривается, что максимальное увеличение цены полиса ОСАГО для нарушителя не может превышать трехкратного значения страхового тарифа для конкретного водителя и его машины— c учетом всех коэффициентов, влияющих на конечную цену полиса: территориального, возраста-стажа, мощности мотора, и так далее.

Напомни, что по итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО в России оказалась равна 5423 рублей. То есть среднестатистическому «идеальному нарушителю», по идее, пришлось бы заплатить за следующий год обязательной страховки более 16 000 рублей.