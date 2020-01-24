Преступники изобрели совершенно новый способ ограбления автовладельцев на АЗС и парковках супермаркетов

Преступники работают парами и даже тройками — так удобнее всего запутать жертву, если та вдруг опомниться. Например, пока один шарит по салону, другой может подойти и предложить свою помощь, отвлекая водителя разговорами. А в это время, третий будет проходить или проезжать мимо, для того, чтобы первый смог быстро избавиться от награбленного, как от улик, компрометирующих его.

Чтобы не попасться на ухищрения автоворов, не стоит пренебрегать элементарными способами защитить себя, свой автомобиль и находящиеся в нем вещи. Если услышали скрежет и треск, не стоит тут же все бросать и бежать смотреть на причину его появления. Остановитесь, заглушите мотор, заприте все двери, осмотритесь и проследуйте к источнику звука. В противном случае, вы рискуете лишиться не только дорогой техники, но и важнейших документов, которые впоследствии могут использовать эти же самые преступники, разумеется, против вас.

А еще это легкий способ угнать сам автомобиль. Будьте бдительны.