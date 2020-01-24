Преступники изобрели совершенно новый способ ограбления автовладельцев на АЗС и парковках супермаркетов

Чтобы обворовать автовладельца, преступникам не нужно его избивать, выкидывать из автомобиля или пользоваться отмычками, чтобы проникнуть в салон транспортного средства. Водитель сам все сделает для того, чтобы лишиться сумки и прочих ценностей.
Главный расчет грабителей — вынудить водителя покинуть автомобиль. Для этого, с противоположенной от водительской стороны, между колесом и крылом, они запихивают 1,5-литровую пластиковую бутылку из-под газировки. И прячутся неподалеку, поджидая свою жертву.
Ничего не подозревающий водитель садится в машину, заводит двигатель и, как обычно, трогается. В этот момент зажатая между колесом и крылом пластиковая бутылка издает неприятный скрежет. Шофер, разумеется, пугается, останавливает авто и тут же выскакивает посмотреть на источник столь неприятного звука — «рыба» клюнула. При этом автовладелец, как правило, не глушит двигатель, а иногда и оставляет водительскую дверь открытой. Драгоценной пары минут и дожидаются воришки.
Пока водитель разбирается, в чем проблема, или уже пытается вытащить застрявшую бутылку, злоумышленники легко проникают в автомобиль с противоположенной стороны и спокойно забирают ценные вещи. Ведь в умении скрыто подойти к машине и отточенных движений рук бандитам не занимать.
Преступники работают парами и даже тройками — так удобнее всего запутать жертву, если та вдруг опомниться. Например, пока один шарит по салону, другой может подойти и предложить свою помощь, отвлекая водителя разговорами. А в это время, третий будет проходить или проезжать мимо, для того, чтобы первый смог быстро избавиться от награбленного, как от улик, компрометирующих его.
Чтобы не попасться на ухищрения автоворов, не стоит пренебрегать элементарными способами защитить себя, свой автомобиль и находящиеся в нем вещи. Если услышали скрежет и треск, не стоит тут же все бросать и бежать смотреть на причину его появления. Остановитесь, заглушите мотор, заприте все двери, осмотритесь и проследуйте к источнику звука. В противном случае, вы рискуете лишиться не только дорогой техники, но и важнейших документов, которые впоследствии могут использовать эти же самые преступники, разумеется, против вас.
А еще это легкий способ угнать сам автомобиль. Будьте бдительны.