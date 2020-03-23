Больше половины погибших в Москве пешеходов сами спровоцировали трагедию

Депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович попытался разобраться с причинами гибели пешеходов в Москве и привел любопытные данные проанализированной им статистики. Так, например, больше половины всех пеших участников движения погибли в темное время суток. При этом 34 человека (25%) погибли в третьей и в четвертой полосе движения; 6 пешеходов (46%) в — пятой полосе; 1 человек (33%) — в седьмой полосе движения; 42 пешехода (6%) — на нерегулируемых перекрестках, 21человек (9%) — на регулируемых. Какой из этого вывод? Заставить пешеходов соблюдать ПДД? Увы, но торонники теории нулевой смертности на дорогах предлагают повсеместно снизить в городе скорость до 50 или 40 км/ч, а в местах пересечения с пешеходным трафиком — и вовсе до 20 км/ч.
– Но давайте представим МКАД, ТТК, хорды с ограничением скорости в 50 км/ч, — предлагает в своем блоге Денис Шендерович. — Представили? Оставим в стороне материальные потери и моральные страдания водителей за скобками, нас интересует только здоровье и жизни. А теперь посчитайте, во сколько раз увеличится выброс CO и CH в атмосферу. По примерным оценкам экологов — в 10 раз. Есть ли взаимосвязь между загрязнением воздуха и смертностью от заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, новообразований? Врачи и экологии утверждают, что самая прямая. Во сколько увеличится количество смертей от этих заболеваний при увеличении загрязнения воздуха? Сейчас это около 1 млн. человек в год.
Российская статистика гибели при ДТП — 18 000 человек в год — 1,8% от числа умерших от болезней вследствие загрязнения окружающей среды. Что говорят «авыненарушайки»? Они говорят, что загрязнение близко к 90%, поэтому если будет еще больше, то «подумаешь — к 1 млн. умерших прибавится еще 500 000, не мешайте нам спасать 18 000 человек в ДТП путем снижения скоростных лимитов и увеличения штрафов для водителей!». На мой взгляд — дешевое лицемерие…
Напомним в этой связи, что основной подход программы Vision Zero — снять с водителей основную вину за смертельные происшествия на дорогах. Сделать так, чтобы в решении проблемы участвовали и те, кто строит и обслуживает дороги, производители автомобилей. Разработчики программы понимают, что водители — обычные люди и будут ошибаться всегда. Однако необходимо организовать дорожное движение таким образом, чтобы ошибки людей не приводили к смертельным исходам.
– Что предлагают нам в контексте этой программы наши местные специалисты, — продолжает г-н Шендерович. — Может быть, улучшить инфраструктуру дорожного движения в части безопасности? Нет. Главный и единственный пункт — убрать нештрафуемый порог в 20 км/ч, снизить скорость в городе до 50 км/ч и увеличить штрафы в 5—10 раз. С «вижн зеро» у нас ситуация такая же, как с дворами без машин. Прикрылись названием, а суть заложили обычную — российско-коррупционную, людоедскую.
Благодаря Vision Zero, с 1997 по 2017 годы, в Швеции с населением 10,3 млн. человек количество ДТП снизилось с 541 до 253, то есть в 2 раза. В РФ с населением около 150 млн. человек с 2003 по 2018 смертность снизилась с 36 000 до 18 000 человек — тоже в 2 раза. В процентном соотношении (смертность в ДТП/населению страны), показатели у Швеции — 0,005%, у РФ — 0,0127%. О чем это говорит? О том, что меры, принятые у нас, принесли результат в соотношении такой же, как в Швеции — снизили смертность вдвое. Но в соотношении на общее количество населения показатель выше.
Если смотреть динамику смертности в ДТП в сравнении РФ с Европой, то в 2007 году в РФ соотношение смертей к общему количеству населения было аналогичным тому же, как в 14 странах Европы, а общее количество смертей в Европе было в 2 раза больше, чем в РФ. К 2011 году статистика в Европе улучшилась, и аналогичные с РФ показатели теперь уже всего у 7 стран. К 2018 году количество смертей в РФ снизилось до 0,127%, в абсолютных значениях — почти вдвое. Это значит, что общая динамика смертности идет на снижение с отставанием от общеевропейских показателей и очевидно, что причина в нашем извечном бардаке с коррупцией, камерами, инфраструктурой и отсутствием ответственности тех, кто строит и обслуживает дороги, занимается организацией дорожного движения и безопасностью…
По мнению ряда экспертов, для снижения статистики смертности пешеходов нужно увеличить штраф за нарушения ПДД пешеходами в дневное время и еще более увеличить его за нарушения, совершенные ими в темное время суток. А места, где победители премии Дарвина выбегали на магистрали, оборудовать специальными ограждениями. При этом там, где возможно, следует убрать наземные переходы и заменить их подземными или надземными с соответствующей инфраструктурой. И да — снизить скорость в местах пересечений авто и пешего трафика, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовать светофором с кнопкой и дополнительной инфраструктурой.
В целом же по городу, например на Кутузовском проспекте, ограничение в 50 км/ч вряд ли остановит стритрейсеров и всех прочих, кто сейчас летает по разделительной полосе, но абсолютно точно увеличит объем штрафов с камер фиксации. Поэтому мы получим всю ту же высокую аварийность на этой трассе, только проезд по ней станет еще дороже. Вылетевший вам под колеса на едва освещенном нерегулируемом перекрестке пешеход (или камикадзе на моноколесе) по-прежнему останется всегда прав. Так что несмотря на все новации в организации дорожного движения, которые так мечтает ввести столичный Департамент транспорта, радикально ничего не изменится. Кроме того, что ездить станет медленнее, неудобнее и дороже…