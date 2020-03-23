Больше половины погибших в Москве пешеходов сами спровоцировали трагедию

Депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович попытался разобраться с причинами гибели пешеходов в Москве и привел любопытные данные проанализированной им статистики. Так, например, больше половины всех пеших участников движения погибли в темное время суток. При этом 34 человека (25%) погибли в третьей и в четвертой полосе движения; 6 пешеходов (46%) в — пятой полосе; 1 человек (33%) — в седьмой полосе движения; 42 пешехода (6%) — на нерегулируемых перекрестках, 21человек (9%) — на регулируемых. Какой из этого вывод? Заставить пешеходов соблюдать ПДД? Увы, но торонники теории нулевой смертности на дорогах предлагают повсеместно снизить в городе скорость до 50 или 40 км/ч, а в местах пересечения с пешеходным трафиком — и вовсе до 20 км/ч.

– Но давайте представим МКАД, ТТК, хорды с ограничением скорости в 50 км/ч, — предлагает в своем блоге Денис Шендерович. — Представили? Оставим в стороне материальные потери и моральные страдания водителей за скобками, нас интересует только здоровье и жизни. А теперь посчитайте, во сколько раз увеличится выброс CO и CH в атмосферу. По примерным оценкам экологов — в 10 раз. Есть ли взаимосвязь между загрязнением воздуха и смертностью от заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, новообразований? Врачи и экологии утверждают, что самая прямая. Во сколько увеличится количество смертей от этих заболеваний при увеличении загрязнения воздуха? Сейчас это около 1 млн. человек в год.

Российская статистика гибели при ДТП — 18 000 человек в год — 1,8% от числа умерших от болезней вследствие загрязнения окружающей среды. Что говорят «авыненарушайки»? Они говорят, что загрязнение близко к 90%, поэтому если будет еще больше, то «подумаешь — к 1 млн. умерших прибавится еще 500 000, не мешайте нам спасать 18 000 человек в ДТП путем снижения скоростных лимитов и увеличения штрафов для водителей!». На мой взгляд — дешевое лицемерие…