Персональные данные миллионов российских автовладельцев слили в интернет

На одном из специализированных хакерских форумов в интернете оказалась выставлена на продажу база с данными российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

В опубликованной части «слива» можно увидеть лишь обезличенные сведения о машинах — место и дата регистрации, марка, модель.

Анонимный продавец утверждает, что в полной версии, каким-то образом добытой из реестра ГИБДД, содержатся и персональные данные автовладельцев — имена-фамилии, телефоны, серия-номер паспортов.

Также сообщается, что в базе данных насчитывается порядка 130 млн. «лидов» — уникальных записей. С учетом того, что в России сейчас зарегистрировано лишь около 50 млн. автомобилей, можно предположить, что в выставленной на продажу «базе ГИБДД» могут содержаться дублирующие друг друга записи.

Весь пакет данных продается по вполне антикризисной цене — за 0,3 биткойна, что соответствует примерно 210 000 рублей, пишут «Ведомости».