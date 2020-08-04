Как сильно подорожали новые автомобили в России за полгода

Текущий год приподнес сразу несколько неприятных сюрпризов, неизбежно отразившихся на ценниках новых автомобилей. Мало того, что к прайсам «накинулись» новые ставки утилизационного сбора, так еще и комплектующие существенно подорожали — «спасибо» валютным колебаниям. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, из-за которой приостановили деятельность заводы и автосалоны. Вынужденный отпуск повлек за собой расходы — а как их компенсировать, если не задранными ценами?

Так, по итогам первого полугодия средняя стоимость легковых машин увеличилась до 1 676 000 рублей (+8,9%). В частности, иномарки подорожали до 1 962 000 целковых, что на 9,1% больше, чем по итогам января-июня 2019-го, а автомобили отечественных марок — до 700 000 рублей (+6,3%).

Как объясняют аналитики агенства «Автостат», подготовившие отчет, средняя цена рассчитывалась, исходя из рекомендованных дистрибьюторами прайсов и объемов продаж по каждой конкретной модели.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, чего ожидать от цен на новые легковушки до конца этого года. Ознакомиться с прогнозами наших экспертов можно здесь.